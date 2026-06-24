A Philips vezeték nélküli porszívóm nem siklik jól a szőnyegen

A Philips vezeték nélküli porszívóval bizonyos szögekben nehezebb lehet a szőnyeg porszívózása. Ennek a szálak iránya lehet az oka. Ha az egyik irányban nehéz a szőnyeg porszívózása, próbáljon irányt változtatni addig, amíg meg nem találja azt a szöget, amelynél a legjobban siklik.

A szívófejhez csatlakoztatott cső szögét is csökkentheti, hogy könnyen tudjon siklani a szőnyegen. Javasoljuk, hogy szálirányban porszívózza a szőnyeget. Megpróbálhatja a teljesítményt is alacsonyabb fokozatra állítani, illetve a tartási magasságot is csökkenteni.