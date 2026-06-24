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A Philips vezeték nélküli porszívóm nem siklik jól a szőnyegen

Ha a Philips vezeték nélküli porszívó nem siklik könnyen a szőnyegen, olvassa el az alábbi sorokat, hogy megtudja, mit tehet a probléma megoldása érdekében.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC2011/01 , XC7041/01 , XC3131/61 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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