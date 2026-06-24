A Philips vezeték nélküli porszívóm nem siklik jól a szőnyegen
Ha a Philips vezeték nélküli porszívó nem siklik könnyen a szőnyegen, olvassa el az alábbi sorokat, hogy megtudja, mit tehet a probléma megoldása érdekében.
Javasoljuk, hogy amikor a vezeték nélküli porszívót használja, a szőnyegek porszívózásához – főleg hosszú szálú szőnyegekhez – válassza a legalacsonyabb fokozatot. A magasabb fokozatok nagyon erőteljesek, és túl nagy szívóerőt fejthetnek ki a szőnyegre, ami így megnehezíti a készülék siklását.
A Philips vezeték nélküli porszívóval bizonyos szögekben nehezebb lehet a szőnyeg porszívózása. Ennek a szálak iránya lehet az oka. Ha az egyik irányban nehéz a szőnyeg porszívózása, próbáljon irányt változtatni addig, amíg meg nem találja azt a szöget, amelynél a legjobban siklik. A szívófejhez csatlakoztatott cső szögét is csökkentheti, hogy könnyen tudjon siklani a szőnyegen. Javasoljuk, hogy szálirányban porszívózza a szőnyeget. Megpróbálhatja a teljesítményt is alacsonyabb fokozatra állítani, illetve a tartási magasságot is csökkenteni.
A szívófej hátulján található két nagy görgőn kívül két kisebb görgő is található a szívófej alsó elülső sarkában. A szívófejgörgők körüli szennyeződések rendszeres eltávolítása segíthet a legjobb teljesítmény biztosításában.
Az alábbi információk csak a 8000-es és 7000-es sorozatú vezeték nélküli készülékekre vonatkoznak. A padló típusának legeredményesebb észleléséhez kapcsolja be a padlótípus-felismerő funkciót a digitális menüben.
Megjegyzés: A választás megerősítéséhez nyomja meg a menü gombot
Részletes utasításokért tekintse meg az alábbi videót.
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Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XC2011/01 , XC7041/01 , XC3131/61 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›