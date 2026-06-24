Saeco eszpresszógépem kávézacca vizes

Próbáljon ki különböző beállításokat a kívánt kávéíz elérése érdekében. Amikor módosítja a készülék beállításait, ez hatással lesz a kávé ízére és a kávézacc állagára. Például módosítsa kissé az őrlőbetét beállításait (finomabb) vagy a kávé mennyiségét (kevesebb), majd próbálja újra.

• A durva őrlési beállítás kevésbé erős kávét és vizesebb kávézaccot eredményez

• A nagyobb kávémennyiség kevésbé erős kávét és vizesebb kávézaccot eredményez

• A kevésbé intenzív aromabeállítás vizesebb kávézaccot eredményez

Kérjük, vegye figyelembe: Az őrlőbetét-beállítás módosítása után főzzön le 5–7 csésze kávét, hogy a rendszernek legyen ideje alkalmazkodni az új beállításhoz.