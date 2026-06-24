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Saeco eszpresszógépem kávézacca vizes

A Saeco eszpresszógépében keletkezett zacc állaga a készülék beállításaitól és a lefőzött italok típusától függ. Az alábbi részben különböző megoldásokat talál ezzel kapcsolatban.

Saeco eszpresszógépem kávézacca vizes

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SM8782/30 , SM6685/00 , SM8885/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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