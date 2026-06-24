Saeco eszpresszógépem kávézacca vizes

A Saeco eszpresszógépében keletkezett zacc állaga a készülék beállításaitól és a lefőzött italok típusától függ. Az alábbi részben különböző megoldásokat talál ezzel kapcsolatban.
Normális, ha az első lefőzött csészék tartalma híg, mivel a Saeco optimalizáló rendszer még a beállításokat végzi. Még 5–7 csésze kávé lefőzését követően a zacc megjelenése elvileg javulni fog.
• Egy „alacsony nyomású termék”, pl. americano, café crema vagy kávé lefőzését követően. A kávézacc állaga mindig nedves lesz, és több víz látható a kávéőrlemény-tartóban • Az automatikus öblítési/tisztítási ciklus után egy kis víz kerül a kávéőrlemény-tartóba, ami nedves kávézaccot eredményez
Próbáljon ki különböző beállításokat a kívánt kávéíz elérése érdekében. Amikor módosítja a készülék beállításait, ez hatással lesz a kávé ízére és a kávézacc állagára. Például módosítsa kissé az őrlőbetét beállításait (finomabb) vagy a kávé mennyiségét (kevesebb), majd próbálja újra. • A durva őrlési beállítás kevésbé erős kávét és vizesebb kávézaccot eredményez • A nagyobb kávémennyiség kevésbé erős kávét és vizesebb kávézaccot eredményez • A kevésbé intenzív aromabeállítás vizesebb kávézaccot eredményez Kérjük, vegye figyelembe: Az őrlőbetét-beállítás módosítása után főzzön le 5–7 csésze kávét, hogy a rendszernek legyen ideje alkalmazkodni az új beállításhoz.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:SM8782/30 , SM6685/00 , SM8885/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›