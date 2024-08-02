Ha Sonicare fogkeféje nem kapcsolódik be, az akkumulátor cseréje valószínűleg nem oldja meg a problémát. Cserekészülék igényléséhez online garanciakérelmet nyújthat be ezen az oldalon , vagy kapcsolatba léphet velünk ezen az oldalon . Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik.

A beépített újratölthető akkumulátor ártalmatlanítás céljából eltávolítható. Az akkumulátor eltávolítására vonatkozó utasításokat ezen az oldalon, a Használati útmutatók és dokumentumok című rész alatt találja. Ha nem jártas az elektronikai eszközök szétszerelésében, javasoljuk, hogy forduljon szakemberhez a helyi elektronikai újrahasznosító vállalatnál vagy javítóműhelyben.

Nem javasoljuk, hogy az akkumulátort saját maga cserélje ki, mert ez növelheti a tűzveszélyt vagy más potenciális biztonsági kockázatot.

Megjegyzés: A fogkefe felnyitása érvényteleníti a termékre vonatkozó garanciát.