    Kicserélhetem a Sonicare fogkefém akkumulátorát?

    Közzétéve 2025. január 6.

    Ha Sonicare fogkeféje nem kapcsolódik be, az akkumulátor cseréje valószínűleg nem oldja meg a problémát. Cserekészülék igényléséhez online garanciakérelmet nyújthat be ezen az oldalon, vagy kapcsolatba léphet velünk ezen az oldalon.  Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik.

    A beépített újratölthető akkumulátor ártalmatlanítás céljából eltávolítható. Az akkumulátor eltávolítására vonatkozó utasításokat ezen az oldalon, a Használati útmutatók és dokumentumok című rész alatt találja. Ha nem jártas az elektronikai eszközök szétszerelésében, javasoljuk, hogy forduljon szakemberhez a helyi elektronikai újrahasznosító vállalatnál vagy javítóműhelyben.

    Nem javasoljuk, hogy az akkumulátort saját maga cserélje ki, mert ez növelheti a tűzveszélyt vagy más potenciális biztonsági kockázatot.

    Megjegyzés: A fogkefe felnyitása érvényteleníti a termékre vonatkozó garanciát.

    Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX6313/71 , HX6313/72 , HX9997/32 , HX9911/79 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7106/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7400/06 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX9911/89 , HX9914/57 , HX9914/69 , HX9911/17 , HX9911/23 , HX9911/21 , HX9911/19 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9914/54 , HX9924/07 , HX9901/13 , HX9901/63 , HX9901/43 , HX9901/03 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9911/09 , HX6352/42 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX6321/04 , HX9192/02 , HX6212/87 , HX6212/89 , HX6212/88 , HX6212/90 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9954/57 , HX9924/17 , HX9903/03 , HX6322/04 , HX6631/01 , HX6511/35 , HX6311/07 , HX6511/33 , HX6381/02 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6511/50 , HX6511/02 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez Kattintson ide, ha kevesebb termékszámot szeretne megjeleníteni

    Gyakran ismétlődő kérdések

    Nem találja, amit keres?

    Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét

    Terméktámogatás kezdőlapja

