    Hogyan tölthetem a Sonicare fogkefémet?

    Közzétéve 2025. január 6.

    Ha az alábbi utasítások nem segítenek, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy kattintson ide az online garanciaigény benyújtásához, hogy segíthessünk a cserekészülék beszerzésében. Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik. 

    Modelltől függően Philips Sonicare fogkeféjét különböző módon töltheti fel. Ügyeljen arra, hogy a fogkeféhez kapott eredeti töltőt használja. Nem minden Sonicare töltő kompatibilis más Sonicare fogkefével. Előfordulhat, hogy a töltő egy USB-A csatlakozóval rendelkezik, amelyhez fali adapter szükséges (nem tartozék).

    Olvassa el az alábbi utasításokat a fogkefe töltésével kapcsolatban. 
    1. Csatlakoztassa a töltőt egy hálózati aljzathoz.
    2. Helyezze a fogkefenyelet a töltőre.
    3. Az akkumulátor jelzőfénye villogni kezd*, jelezve, hogy a fogkefe töltődik. Teljesen feltöltött állapotban a villogás megszűnik. Ez akár 24 órát is igénybe vehet. 
    A fogkefét két fogmosás között a csatlakoztatott töltőn is hagyhatja, mivel ez nem befolyásolja az akkumulátor élettartamát. 

    *Megjegyzés: A DailyClean 1100 nem rendelkezik töltöttséget jelző jelzőfénnyel.
     
  • Sonicare hagyományos töltő

    • Fogkefe töltése töltőpohárral

    1. Helyezze a fogkefenyelet a töltőpohárba vagy az állványra, és helyezze azt a töltőalapra.
    2. Csatlakoztassa a töltőalapot egy hálózati aljzathoz.
    3. Az akkumulátor jelzőfénye fehéren vagy zölden kezd villogni, jelezve, hogy a fogkefe töltődik. Teljesen feltöltött állapotban a villogás megszűnik. Ez akár 24 órát is igénybe vehet.
    Sonicare töltőpohár

    Fogkefe töltése hordtáskával

    1. Helyezze a fogkefenyelet a hordtáskába.
    2. Csatlakoztasson egy mini-USB kábelt a hordtáskához.
    3. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy 5 V-os IPX-4 USB fali adapterhez.
    Az akkumulátor jelzőfénye fehéren vagy zölden kezd villogni, jelezve, hogy a fogkefe töltődik. Teljesen feltöltött állapotban a villogás megszűnik. Ez akár 24 órát is igénybe vehet. 
    Sonicare töltős hordtáska

    Fogkefe töltése vezeték nélküli töltőpaddal

    1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a fali adapterhez, az adaptert pedig egy hálózati aljzathoz.
    2. Helyezze a fogkefenyelet állítva a töltőpad kidomborodó felületére.
    3. A töltőpad hangjelzést ad, és a töltöttséget jelző jelzőfény fehéren villogni kezd, jelezve, hogy a fogkefe töltődik. Teljesen feltöltött állapotban a jelzőfény fehéren világít. Ez akár 12 órát is igénybe vehet.
    Sonicare töltőpad

    Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX3603/01 , HX3792/12 , HX3792/11 , HX6313/71 , HX6313/72 , HX3689/43 , HX9997/32 , HX7101/01 , HX7421/01 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/06 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7106/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX3689/44 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX7423/01 , HX9914/57 , CP0551/01 , CP0552/01 , HX9911/19 , HX9911/21 , HX9911/23 , HX9911/17 , HX9914/69 , HX3601/01 , HX9992/31 , HX9911/88 , CP0555/01 , HX9911/84 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9914/54 , HX9901/43 , HX9901/03 , HX6807/35 , HX9924/07 , HX9901/13 , HX9901/63 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX6352/42 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX6830/35 , HX6857/35 , HX6859/68 , HX6870/47 , HX6850/34 , HX6836/24 , HX6800/28 , HX6851/29 , HX6321/04 , HX9142/32 , HX9394/92 , HX9394/40 , HX9372/04 , HX9362/67 , HX9352/04 , HX9342/02 , HX9332/04 , HX9312/04 , HX9192/02 , HX9172/14 , HX9112/12 , HX6859/35 , HX6848/92 , HX6802/35 , HX6801/04 , HX6800/35 , HX6877/35 , HX6877/29 , HX6859/34 , HX6877/34 , HX6856/17 , HX6807/04 , HX6212/87 , HX6212/90 , HX6212/88 , HX6212/89 , CP0556/01 , CP0557/01 , HX9392/39 , HX9954/57 , HX9924/17 , HX9924/27 , HX9924/47 , CP0535/01 , HX9903/03 , HX6972/38 , CP0474/01 , CP0473/01 , HX6971/59 , HX6971/33 , HX6762/35 , HX6912/52 , HX6322/04 , HX8923/34 , CP0471/01 , HX6721/35 , HX8911/01 , HX6732/37 , HX6932/36 , HX6631/01 , HX9334/34 , HX6762/43 , CP0546/01 , HX6511/35 , HX6712/43 , CP0472/01 , HX6311/07 , CP0467/01 , CP0541/01 , HX9182/10 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX6511/33 , HX6932/34 , HX6381/02 , HX6986/03 , HX6942/20 , HX6995/10 , HX5350/02 , HX9382/04 , HX6781/02 , HX6732/33 , HX6311/02 , HX6730/33 , HX6972/34 , HX6731/02 , HX6511/50 , HX6511/02 .

