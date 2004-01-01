Ha az alábbi utasítások nem segítenek, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy kattintson ide az online garanciaigény benyújtásához, hogy segíthessünk a cserekészülék beszerzésében. Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik.
Modelltől függően Philips Sonicare fogkeféjét különböző módon töltheti fel. Ügyeljen arra, hogy a fogkeféhez kapott eredeti töltőt használja. Nem minden Sonicare töltő kompatibilis más Sonicare fogkefével. Előfordulhat, hogy a töltő egy USB-A csatlakozóval rendelkezik, amelyhez fali adapter szükséges (nem tartozék).
Olvassa el az alábbi utasításokat a fogkefe töltésével kapcsolatban.
Csatlakoztassa a töltőt egy hálózati aljzathoz.
Helyezze a fogkefenyelet a töltőre.
Az akkumulátor jelzőfénye villogni kezd*, jelezve, hogy a fogkefe töltődik. Teljesen feltöltött állapotban a villogás megszűnik. Ez akár 24 órát is igénybe vehet.
A fogkefét két fogmosás között a csatlakoztatott töltőn is hagyhatja, mivel ez nem befolyásolja az akkumulátor élettartamát.
*Megjegyzés: A DailyClean 1100 nem rendelkezik töltöttséget jelző jelzőfénnyel.
Helyezze a fogkefenyelet a töltőpohárba vagy az állványra, és helyezze azt a töltőalapra.
Csatlakoztassa a töltőalapot egy hálózati aljzathoz.
Az akkumulátor jelzőfénye fehéren vagy zölden kezd villogni, jelezve, hogy a fogkefe töltődik. Teljesen feltöltött állapotban a villogás megszűnik. Ez akár 24 órát is igénybe vehet.
Fogkefe töltése hordtáskával
Helyezze a fogkefenyelet a hordtáskába.
Csatlakoztasson egy mini-USB kábelt a hordtáskához.
Csatlakoztassa az USB-kábelt egy 5 V-os IPX-4 USB fali adapterhez.
Az akkumulátor jelzőfénye fehéren vagy zölden kezd villogni, jelezve, hogy a fogkefe töltődik. Teljesen feltöltött állapotban a villogás megszűnik. Ez akár 24 órát is igénybe vehet.
Fogkefe töltése vezeték nélküli töltőpaddal
Csatlakoztassa az USB-kábelt a fali adapterhez, az adaptert pedig egy hálózati aljzathoz.
Helyezze a fogkefenyelet állítva a töltőpad kidomborodó felületére.
A töltőpad hangjelzést ad, és a töltöttséget jelző jelzőfény fehéren villogni kezd, jelezve, hogy a fogkefe töltődik. Teljesen feltöltött állapotban a jelzőfény fehéren világít. Ez akár 12 órát is igénybe vehet.