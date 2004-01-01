Használhatom a Sonicare töltőmet más fogkefékhez?
Megjegyzés: Ha Kínában tartózkodik, és 2024. szeptember 1. előtt vásárolta meg a fogkeféjét, kérjük, támogatásért hívja a 4008 800 008 telefonszámot.
Hagyományos töltő
Megjegyzés: A DiamondClean és a Prestige sorozat nem használható ezzel a töltővel.
A modellazonosítók a következők:
9900 Prestige töltő
A 9900 Prestige töltőhöz egy töltőalap és egy töltőállvány tartozik.
Helyezze az állványt az alap tetejére. Ezután helyezze a fogkefemarkolatot az állványra.
A töltőalapon a következő típusszámok láthatók: színtől függően CBB1001 vagy CBB2001.
DiamondClean, DiamondClean Smart és DiamondClean 9000 töltők
A DiamondClean és DiamondClean Smart töltők hasonlóak, de csak a hozzájuk mellékelt fogkefével működnek. Tekintse meg az alábbi táblázatot, és ellenőrizze, hogy a töltő alján található kód kompatibilis-e a fogkefemarkolat alján található kóddal.
|Elektromos fogkefe típusa
|A fogkefemarkolat alján található kód
|A töltő alján található kód
|DiamondClean
|HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
|HX9100
|DiamondClean Smart
|HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
|DiamondClean 9000
|HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001