    Használhatom a Sonicare töltőmet más fogkefékhez?

    Közzétéve 2024. augusztus 28.
    Javasoljuk, hogy a Philips Sonicare fogkeféhez mellékelt töltőt használja. Egyes töltőtípusok felcserélhetők egymással. Az alábbiakban tekintse meg a Sonicare fogkeféhez használható, különböző típusú töltőket.

    Megjegyzés: Ha Kínában tartózkodik, és 2024. szeptember 1. előtt vásárolta meg a fogkeféjét, kérjük, támogatásért hívja a 4008 800 008 telefonszámot.

    Hagyományos töltő

    Minden olyan Sonicare fogkefe, amelynek markolata alján lyuk található, használható a töltőinkkel, amelyek alapra rögzített tüskével rendelkeznek. 
    Megjegyzés: A DiamondClean és a Prestige sorozat nem használható ezzel a töltővel.
    A modellazonosítók a következők:
    9900 Prestige töltő

    A 9900 Prestige töltőhöz egy töltőalap és egy töltőállvány tartozik.
    Helyezze az állványt az alap tetejére. Ezután helyezze a fogkefemarkolatot az állványra.
    A töltőalapon a következő típusszámok láthatók: színtől függően CBB1001 vagy CBB2001.
     

    DiamondClean, DiamondClean Smart és DiamondClean 9000 töltők

    A DiamondClean és DiamondClean Smart töltők hasonlóak, de csak a hozzájuk mellékelt fogkefével működnek. Tekintse meg az alábbi táblázatot, és ellenőrizze, hogy a töltő alján található kód kompatibilis-e a fogkefemarkolat alján található kóddal.
     

    Elektromos fogkefe típusaA fogkefemarkolat alján található kódA töltő alján található kód
    DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
    DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
    DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

     


     

    Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX3792/12 , HX3792/11 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX7101/01 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX3689/44 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7400/06 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7106/01 , CP0551/01 , CP0552/01 , CP0555/01 , HX9901/43 , HX9901/13 , HX6807/35 , HX9901/63 , HX9901/03 , HX9924/07 , HX6870/47 , HX6830/35 , HX6850/34 , HX6859/68 , HX6857/35 , HX6836/24 , HX6800/28 , HX6851/29 , HX6321/04 , HX9312/04 , HX9192/02 , HX9172/14 , HX9142/32 , HX9112/12 , HX9394/40 , HX9372/04 , HX9362/67 , HX9394/92 , HX9352/04 , HX9342/02 , HX9332/04 , HX6848/92 , HX6800/35 , HX6801/04 , HX6802/35 , HX6859/35 , HX6877/35 , HX6859/34 , HX6856/17 , HX6877/34 , HX6877/29 , HX6807/04 , HX6212/87 , HX6212/88 , HX6212/90 , HX6212/89 , CP0556/01 , CP0557/01 , HX9392/39 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9924/17 , HX9954/57 , CP0535/01 , HX9903/03 , HX6972/38 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX6971/59 , HX6971/33 , HX6762/35 , HX6912/52 , HX6322/04 , HX8923/34 , CP0471/01 , HX6721/35 , HX8911/01 , HX6732/37 , HX6932/36 , HX6631/01 , HX9334/34 , HX6762/43 , CP0546/01 , HX6511/35 , HX6712/43 , CP0472/01 , HX6311/07 , CP0467/01 , CP0541/01 , HX9112/02 , HX9182/10 , HX9142/10 , HX6511/33 , HX6781/02 , HX9382/04 , HX6381/02 , HX6986/03 , HX5350/02 , HX6995/10 , HX6932/34 , HX8111/12 , HX6732/33 , HX6311/02 , HX6730/33 , HX6972/34 , HX6731/02 , HX6511/50 , HX6511/02 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez Kattintson ide, ha kevesebb termékszámot szeretne megjeleníteni

