    Milyen fogmosási üzemmódok állnak rendelkezésre a Sonicare fogkeféhez?

    Közzétéve 2025. január 2.

    A Sonicare fogkefék különböző fogmosási üzemmódokkal rendelkeznek. Ezek az üzemmódok fogkefénként eltérőek lehetnek.
    A fogkefe alapértelmezett üzemmódja a Clean (Tisztítás) üzemmód. Ez az üzemmód 2 perc hosszúságú, és mindennapos használatra alkalmas. A többi fogmosási üzemmód a következő: 

     

    ÜzemmódFogmosási időElőnyök
    Clean (Tisztítás)2 percA mindennapi kiemelkedő tisztaságért.
    Deep Clean (Mélytisztítás)3 percEgy hosszabb üzemmód, hogy a száj minden területén kellő időt tölthessen az élénkítő mélytisztításért.
    Deep Clean+ (Mélytisztítás+)2 perc/3 percHasonló a Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmódhoz. Ha a fogkefe csatlakoztatva van az alkalmazáshoz, ez az üzemmód 2 perc hosszúságú. Ha a fogkefe nincs csatlakoztatva, 3 perc hosszúságú.
    White/White + (Fehérítés/Fehérítés +)2 perc 40 másodpercA felületi lerakódások eltávolítására és az elülső fogak polírozására szolgál a fehérebb mosolyért.
    Gum Care (Fogínyápolás)3 percA fogak és az íny tökéletes tisztítására szolgál.
    Gum Health (Egészséges fogíny)3 perc 20 másodpercEgy hosszabb üzemmód, amely több időt biztosít a hátsó fogak tisztítására és a fogíny egészségének javítására.
    Sensitive (Érzékeny)2 percAlacsony frekvenciájú rezgése révén gyengéden, mégis hatékony tisztít, így tökéletes az érzékeny fogak és íny ápolására.
    Tongue Care (Nyelvápolás)20 másodpercA TongueCare kefefejjel a nyelv tisztítására szolgál.
    Polish (Polírozás)1 percFényessé és ragyogóvá teszi fogait.
    Max Care (Maximális ápolás)3 percEgy hosszabb üzemmód, amely a tisztítás és masszázs üzemmódokat kombinálja, így kivételesen hatékony mindennapos tisztítást és ínyápolást biztosít.


     

    Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX3792/11 , HX3792/12 , HX6313/71 , HX3689/43 , HX6313/72 , HX9997/32 , HX7101/02 , HX3689/44 , HX9911/89 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7106/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/01 , HX9911/79 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/06 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX9914/57 , HX9914/69 , HX9911/19 , HX9911/23 , HX9911/21 , HX9911/17 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9914/54 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9901/43 , HX9901/63 , HX6807/35 , HX9924/07 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX6352/42 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX6856/29 , HX6870/47 , HX6850/34 , HX6830/35 , HX6859/68 , HX6857/35 , HX6836/24 , HX6800/28 , HX6851/29 , HX6321/04 , HX9312/04 , HX9394/40 , HX9372/04 , HX9362/67 , HX9352/04 , HX9342/02 , HX9332/04 , HX9192/02 , HX9142/32 , HX9112/12 , HX9172/14 , HX9394/92 , HX6801/04 , HX6800/35 , HX6848/92 , HX6859/35 , HX6802/35 , HX6877/35 , HX6877/29 , HX6877/34 , HX6859/34 , HX6856/17 , HX6807/04 , HX6212/87 , HX6212/90 , HX6212/89 , HX6212/88 , HX9392/39 , HX9924/17 , HX9954/57 , HX9924/27 , HX9924/47 , HX9903/03 , HX6972/38 , HX6971/59 , HX6971/33 , HX6762/35 , HX6912/52 , HX6322/04 , HX8923/34 , HX6721/35 , HX8911/01 , HX6932/36 , HX6732/37 , HX6631/01 , HX9334/34 , HX6762/43 , HX6511/35 , HX6712/43 , HX6311/07 , HX9142/10 , HX9182/10 , HX9112/02 , HX6511/33 , HX6781/02 , HX6381/02 , HX6995/10 , HX5350/02 , HX9382/04 , HX6932/34 , HX6986/03 , HX6732/33 , HX6311/02 , HX6730/33 , HX6972/34 , HX6731/02 , HX6511/50 , HX6511/02 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez Kattintson ide, ha kevesebb termékszámot szeretne megjeleníteni

