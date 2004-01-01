Üzemmód Fogmosási idő Előnyök

Clean (Tisztítás) 2 perc A mindennapi kiemelkedő tisztaságért.

Deep Clean (Mélytisztítás) 3 perc Egy hosszabb üzemmód, hogy a száj minden területén kellő időt tölthessen az élénkítő mélytisztításért.

Deep Clean+ (Mélytisztítás+) 2 perc/3 perc Hasonló a Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmódhoz. Ha a fogkefe csatlakoztatva van az alkalmazáshoz, ez az üzemmód 2 perc hosszúságú. Ha a fogkefe nincs csatlakoztatva, 3 perc hosszúságú.

White/White + (Fehérítés/Fehérítés +) 2 perc 40 másodperc A felületi lerakódások eltávolítására és az elülső fogak polírozására szolgál a fehérebb mosolyért.

Gum Care (Fogínyápolás) 3 perc A fogak és az íny tökéletes tisztítására szolgál.

Gum Health (Egészséges fogíny) 3 perc 20 másodperc Egy hosszabb üzemmód, amely több időt biztosít a hátsó fogak tisztítására és a fogíny egészségének javítására.

Sensitive (Érzékeny) 2 perc Alacsony frekvenciájú rezgése révén gyengéden, mégis hatékony tisztít, így tökéletes az érzékeny fogak és íny ápolására.

Tongue Care (Nyelvápolás) 20 másodperc A TongueCare kefefejjel a nyelv tisztítására szolgál.

Polish (Polírozás) 1 perc Fényessé és ragyogóvá teszi fogait.