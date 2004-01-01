A Sonicare fogkefék különböző fogmosási üzemmódokkal rendelkeznek. Ezek az üzemmódok fogkefénként eltérőek lehetnek.
A fogkefe alapértelmezett üzemmódja a Clean (Tisztítás) üzemmód. Ez az üzemmód 2 perc hosszúságú, és mindennapos használatra alkalmas. A többi fogmosási üzemmód a következő:
|Üzemmód
|Fogmosási idő
|Előnyök
|Clean (Tisztítás)
|2 perc
|A mindennapi kiemelkedő tisztaságért.
|Deep Clean (Mélytisztítás)
|3 perc
|Egy hosszabb üzemmód, hogy a száj minden területén kellő időt tölthessen az élénkítő mélytisztításért.
|Deep Clean+ (Mélytisztítás+)
|2 perc/3 perc
|Hasonló a Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmódhoz. Ha a fogkefe csatlakoztatva van az alkalmazáshoz, ez az üzemmód 2 perc hosszúságú. Ha a fogkefe nincs csatlakoztatva, 3 perc hosszúságú.
|White/White + (Fehérítés/Fehérítés +)
|2 perc 40 másodperc
|A felületi lerakódások eltávolítására és az elülső fogak polírozására szolgál a fehérebb mosolyért.
|Gum Care (Fogínyápolás)
|3 perc
|A fogak és az íny tökéletes tisztítására szolgál.
|Gum Health (Egészséges fogíny)
|3 perc 20 másodperc
|Egy hosszabb üzemmód, amely több időt biztosít a hátsó fogak tisztítására és a fogíny egészségének javítására.
|Sensitive (Érzékeny)
|2 perc
|Alacsony frekvenciájú rezgése révén gyengéden, mégis hatékony tisztít, így tökéletes az érzékeny fogak és íny ápolására.
|Tongue Care (Nyelvápolás)
|20 másodperc
|A TongueCare kefefejjel a nyelv tisztítására szolgál.
|Polish (Polírozás)
|1 perc
|Fényessé és ragyogóvá teszi fogait.
|Max Care (Maximális ápolás)
|3 perc
|Egy hosszabb üzemmód, amely a tisztítás és masszázs üzemmódokat kombinálja, így kivételesen hatékony mindennapos tisztítást és ínyápolást biztosít.