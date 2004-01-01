Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    Philips támogatás

    Mely készülékek kompatibilisek a Sonicare alkalmazással/Sonicare for Kids alkalmazással?

    Közzétéve 2025. május 21.

    A Philips Sonicare alkalmazás a legtöbb okostelefonon elérhető, amennyiben az operációs rendszer megfelel az alábbi minimális követelményeknek.

    Android: Android 12 és újabb
    Apple: iOS 17 és újabb

    A Philips Sonicare for Kids alkalmazás a legtöbb okostelefonon és táblagépen elérhető, amennyiben az operációs rendszer megfelel az alábbi minimális követelményeknek. 

    Android: Android 8 és újabb
    Apple: iOS 12 és újabb 

    A rootolt vagy feltört eszközöket egyik alkalmazás sem támogatja. A Huawei márkájú készülékeket sem, az operációs rendszerüktől függetlenül.

    Az alkalmazásokat a Google Play Áruházból vagy az Apple iOS Áruházból töltheti le. 

     

     

     

     

    Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX9997/32 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9914/57 , HX9911/17 , HX9914/69 , HX9911/21 , HX9911/23 , HX9911/19 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9917/89 , HX9914/54 , HX9901/63 , HX9901/43 , HX9924/07 , HX9901/13 , HX9901/03 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX6483/53 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9954/57 , HX9924/17 , HX9924/27 , HX9924/47 , HX9903/03 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez Kattintson ide, ha kevesebb termékszámot szeretne megjeleníteni

    Gyakran ismétlődő kérdések

    Kapcsolatfelvétel a Philips-szel

    Örömmel segítünk

    Kapcsolatfelvétel a Philips-szel

    Örömmel segítünk

    Nem találja, amit keres?

    Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét

    Terméktámogatás kezdőlapja

    Rólunk

    Webáruház támogatás
    Felhasználási feltételek
    Rendelés keresése
    Rólunk
    Elérhetőség
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

    Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.