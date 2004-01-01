A Philips Sonicare alkalmazás a legtöbb okostelefonon elérhető, amennyiben az operációs rendszer megfelel az alábbi minimális követelményeknek.

Android: Android 12 és újabb

Apple: iOS 17 és újabb

A Philips Sonicare for Kids alkalmazás a legtöbb okostelefonon és táblagépen elérhető, amennyiben az operációs rendszer megfelel az alábbi minimális követelményeknek.

Android: Android 8 és újabb

Apple: iOS 12 és újabb

A rootolt vagy feltört eszközöket egyik alkalmazás sem támogatja. A Huawei márkájú készülékeket sem, az operációs rendszerüktől függetlenül.

Az alkalmazásokat a Google Play Áruházból vagy az Apple iOS Áruházból töltheti le.