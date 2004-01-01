Melyik fogkefefej használható Sonicare fogkefémhez?
Közzétéve 2025. január 2.
A Sonicare kefefejeknek három különböző típusa létezik. A fogkeféhez illeszkedő kefefej a fogkefe modelljétől függ.
A rápattintható kefefej a normál kefefej, amely a legtöbb Sonicare elektromos fogkeféhez használható.
A régebbi Essence modellek nagyobb méretű, felcsavarozható kefefejjel rendelkeznek.
A Philips One és a Philips One for Kids kefefejek csak Philips One és Philips One for Kids készülékekkel használhatók.
Rápattintható kefefej
Rácsavarható kefefej
Philips One kefefej
A Philips One kefefejeket a fogkefenyélre kell pattintani. Azonban ezek a kefefejek csak Philips One fogkefével használhatók.
Intelligens kefefejek
Az intelligens kefefejek jelzik a fogkefének, hogy milyen kefefejet használ. A fogkefe kiválasztja az optimális üzemmódot és intenzitást. Az intelligens kefefejet a kefefej alsó részén található intelligens ikonról ismerheti fel.