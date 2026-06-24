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Hogyan kell megtisztítani a PowerPro Aqua szűrőjét?

A Philips PowerPro Aqua porszívó szűrőjét a következő módon tisztíthatja:

  1. Távolítsa el a szűrőt
  2. Mossa le óvatosan tiszta vízzel
  3. Csavarja ki a felesleges vizet
  4. Hagyja száradni 24 órán át
  5. Helyezze vissza a szűrőt a porszívóra

Az alábbi videó bemutatja, hogyan teheti ezt meg:

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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