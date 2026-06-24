Hogyan kell megtisztítani a PowerPro Aqua szűrőjét?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A Philips PowerPro Aqua porszívó szűrőjét a következő módon tisztíthatja:
Az alábbi videó bemutatja, hogyan teheti ezt meg:
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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