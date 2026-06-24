Philips támogatás Hogyan kell megtisztítani a PowerPro Aqua szűrőjét?

A Philips PowerPro Aqua porszívó szűrőjét a következő módon tisztíthatja:

Távolítsa el a szűrőt Mossa le óvatosan tiszta vízzel Csavarja ki a felesleges vizet Hagyja száradni 24 órán át Helyezze vissza a szűrőt a porszívóra

Az alábbi videó bemutatja, hogyan teheti ezt meg: