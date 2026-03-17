Mit jelentenek a Sonicare fogkefén lévő szimbólumok?
Közzétéve 17 March 2026
A Philips Sonicare elektromos fogkefén lévő szimbólumok a fogkefe beállításaival és állapotával kapcsolatos információkat tartalmaznak.
Töltöttségjelző
Ez a szimbólum akkor világít, ha a fogkefe akkumulátora lemerült vagy töltődik.
Fogkefefej csere emlékeztető
Ez a szimbólum akkor világít, ha a fogkefefejet ki kell cserélni. Túl nagy nyomás alkalmazásakor villoghat is (egyes típusokon).
Intenzitási beállítás
A világító sorok vagy pontok száma a kiválasztott intenzitási beállításra utal. Az intenzitási beállítás azt jelenti, hogy a fogkefefej milyen erősen rezeg.
SenseIQ technológia (csak a Prestige 9900 esetében)
A markolaton lévő SenseIQ ikon világít, ha fogmosás közben az intelligens funkciók aktívak. Az ikon világítása azt is jelzi, hogy a beállítások engedélyezettek-e vagy le vannak-e tiltva.
Az adott típusra vonatkozó szimbólumokról részletesen a használati útmutatóban tájékozódhat.
