    Mit jelentenek a Sonicare fogkefén lévő szimbólumok?

    Közzétéve 17 March 2026
    A Philips Sonicare elektromos fogkefén lévő szimbólumok a fogkefe beállításaival és állapotával kapcsolatos információkat tartalmaznak.

    Töltöttségjelző

    Ez a szimbólum akkor világít, ha a fogkefe akkumulátora lemerült vagy töltődik.
    Sonicare töltöttségjelző

    Fogkefefej csere emlékeztető

    Ez a szimbólum akkor világít, ha a fogkefefejet ki kell cserélni. Túl nagy nyomás alkalmazásakor villoghat is (egyes típusokon). 
    Sonicare fogkefefej cseréje

    Intenzitási beállítás

    A világító sorok vagy pontok száma a kiválasztott intenzitási beállításra utal. Az intenzitási beállítás azt jelenti, hogy a fogkefefej milyen erősen rezeg.
    Sonicare intenzitási beállítások

    SenseIQ technológia (csak a Prestige 9900 esetében)

    A markolaton lévő SenseIQ ikon világít, ha fogmosás közben az intelligens funkciók aktívak. Az ikon világítása azt is jelzi, hogy a beállítások engedélyezettek-e vagy le vannak-e tiltva.

    Az adott típusra vonatkozó szimbólumokról részletesen a használati útmutatóban tájékozódhat. 
    Sonicare SenseIQ technológia

    Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX9997/32 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7106/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7400/06 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX9911/89 , HX7101/01 , HX9911/19 , HX9911/21 , HX9911/23 , HX9914/69 , HX9911/17 , HX9992/31 , HX9911/84 , HX9924/07 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9954/57 , HX9924/17 , HX9924/27 , HX9924/47 , HX9903/03 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez Kattintson ide, ha kevesebb termékszámot szeretne megjeleníteni

