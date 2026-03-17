Mit jelentenek a Sonicare fogkefén lévő szimbólumok?

A Philips Sonicare elektromos fogkefén lévő szimbólumok a fogkefe beállításaival és állapotával kapcsolatos információkat tartalmaznak.

Töltöttségjelző Ez a szimbólum akkor világít, ha a fogkefe akkumulátora lemerült vagy töltődik.

Fogkefefej csere emlékeztető Ez a szimbólum akkor világít, ha a fogkefefejet ki kell cserélni. Túl nagy nyomás alkalmazásakor villoghat is (egyes típusokon).

Intenzitási beállítás A világító sorok vagy pontok száma a kiválasztott intenzitási beállításra utal. Az intenzitási beállítás azt jelenti, hogy a fogkefefej milyen erősen rezeg.