    Hogyan módosíthatom Sonicare fogkefém intenzitásának beállításait?

    Közzétéve 2024. november 18.
    Sonicare fogkeféje intenzitását a fogkefenyélen és az alkalmazásban módosíthatja. Az alábbiakban áttekintheti, hogyan módosíthatja Sonicare fogkeféje intenzitását.  

    A Sonicare Prestige 9900 intenzitásának módosítása

    A fogkefe alapértelmezés szerint nagy intenzitásra van beállítva. Ez a harmadik és a legnagyobb a három jelzőfény közül.  

    • A középső jelzőfény a közepes intenzitáshoz tartozó beállítást jelzi.  

    • Az alsó jelzőfény a kis intenzitáshoz tartozó beállítást jelzi. 

    A beállítást a fogmosási ciklus során az adott intenzitáshoz tartozó jelzőfény megnyomásával vagy a Sonicare alkalmazásban tudja módosítani.

    A DiamondClean Smart intenzitásának módosítása

    Három különböző intenzitási szint közül választhat: kis, közepes és nagy. A készülék a csatlakoztatott kefefej alapján automatikusan kiválasztja az intenzitást. Fogmosás közben az üzemmód/intenzitás gomb megnyomásával módosíthatja az intenzitást. Ez a funkció nem módosítható, ha a fogkefenyelet szüneteltetik vagy kikapcsolják. 

    Az intenzitás módosítása a bekapcsológombbal

    Egyes Sonicare fogkefékhez tartoznak intenzitás-beállítások, de nem rendelkeznek LED jelzőfényekkel. Ezeken a modelleken használat közben, a bekapcsológomb megnyomásával módosíthatja az intenzitást.

    A FlexCare Platinum intenzitásának módosítása

    Három különböző intenzitási szint közül választhat: kis, közepes és nagy. Az intenzitás szintjének növeléséhez nyomja meg a + gombot. Az intenzitás szintjének csökkentéséhez nyomja meg a - gombot. Ezt a fogmosási ciklus során bármikor megteheti. 

    Az intenzitás módosítása a Sonicare alkalmazásban (csak Prestige eszköz esetén)

    A Sonicare Prestige fogkefe intenzitását a Sonicare alkalmazásban is módosíthatja. A következőképpen: 

    1. Nyissa meg a Sonicare alkalmazást. 

    1. A fogmosás előtti képernyőn koppintson a ^ gombra a fogkefe beállításainak kibontásához: Koppintson a képernyő felső részén található Low (Kis), Medium (Közepes) vagy High (Nagy) intenzitásbeállítási lehetőségre. 

    1. A frissítési képernyőn megjelenik egy pipa jel. Ez jelzi az intenzitás sikeres módosítását. Ez a fogkefenyélen is látható lesz. 

    1. Koppintson a < jelre az új intenzitási szinttel történő fogmosás megkezdéséhez. 

    Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX9997/32 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/06 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7106/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX9914/57 , CP0551/01 , CP0552/01 , HX9911/19 , HX9911/17 , HX9911/21 , HX9914/69 , HX9911/23 , HX9992/31 , HX9911/88 , CP0555/01 , CP1715/01 , CP1718/01 , CP1717/01 , CP1716/01 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9917/89 , HX9914/54 , HX9901/03 , HX9924/07 , HX9901/63 , HX9901/43 , HX9901/13 , HX9992/12 , HX9992/11 , CP1208/01 , CP1207/01 , CP1209/01 , COP2013/01 , COP2015/01 , COP2014/01 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9312/04 , HX9112/12 , HX9142/32 , HX9172/14 , HX9192/02 , HX9332/04 , HX9342/02 , HX9352/04 , HX9362/67 , HX9372/04 , HX9394/40 , HX9394/92 , CP0556/01 , CP0557/01 , HX9392/39 , HX9924/17 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9903/03 , CP0473/01 , CP0474/01 , CP0471/01 , HX6631/01 , HX9334/34 , CP0546/01 , CP0472/01 , CP0467/01 , HX9182/10 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX9382/04 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez Kattintson ide, ha kevesebb termékszámot szeretne megjeleníteni

