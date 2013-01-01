A fogkefe alapértelmezés szerint nagy intenzitásra van beállítva. Ez a harmadik és a legnagyobb a három jelzőfény közül.

A középső jelzőfény a közepes intenzitáshoz tartozó beállítást jelzi.

Az alsó jelzőfény a kis intenzitáshoz tartozó beállítást jelzi.

A beállítást a fogmosási ciklus során az adott intenzitáshoz tartozó jelzőfény megnyomásával vagy a Sonicare alkalmazásban tudja módosítani.