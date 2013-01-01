Hogyan módosíthatom Sonicare fogkefém intenzitásának beállításait?
A Sonicare Prestige 9900 intenzitásának módosítása
A fogkefe alapértelmezés szerint nagy intenzitásra van beállítva. Ez a harmadik és a legnagyobb a három jelzőfény közül.
-
A középső jelzőfény a közepes intenzitáshoz tartozó beállítást jelzi.
-
Az alsó jelzőfény a kis intenzitáshoz tartozó beállítást jelzi.
A beállítást a fogmosási ciklus során az adott intenzitáshoz tartozó jelzőfény megnyomásával vagy a Sonicare alkalmazásban tudja módosítani.
A DiamondClean Smart intenzitásának módosítása
Az intenzitás módosítása a bekapcsológombbal
A FlexCare Platinum intenzitásának módosítása
Az intenzitás módosítása a Sonicare alkalmazásban (csak Prestige eszköz esetén)
A Sonicare Prestige fogkefe intenzitását a Sonicare alkalmazásban is módosíthatja. A következőképpen:
-
Nyissa meg a Sonicare alkalmazást.
-
A fogmosás előtti képernyőn koppintson a ^ gombra a fogkefe beállításainak kibontásához: Koppintson a képernyő felső részén található Low (Kis), Medium (Közepes) vagy High (Nagy) intenzitásbeállítási lehetőségre.
-
A frissítési képernyőn megjelenik egy pipa jel. Ez jelzi az intenzitás sikeres módosítását. Ez a fogkefenyélen is látható lesz.
-
Koppintson a < jelre az új intenzitási szinttel történő fogmosás megkezdéséhez.