Hogyan csatlakoztathatom a készülékeimet a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazáshoz?

A Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazás kompatibilis az iOS 13 vagy újabb rendszerű Apple iPhone készülékekkel, valamint az Android 5 vagy újabb rendszerű Android telefonokkal.



Készülék csatlakoztatása a Baby Monitor+ alkalmazással

Amikor a Baby Monitor+ alkalmazást beállítja készülékén, az alkalmazás arra kéri, hogy csatlakozzon Wi-Fi-hálózathoz. Ha a Wi-Fi-jelszó szóközt tartalmaz, az alkalmazás figyelmeztető üzenetet jelenít meg.



Ez az üzenet emlékezteti, hogy Ön szóközt használt a Wi-Fi-jelszóban. Ha ez rendben van, kattintson a tovább gombra, és folytathatja a készülék csatlakoztatását.

