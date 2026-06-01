Hogyan csatlakoztathatom a készülékeimet a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazáshoz?
Ha kíváncsi arra, hogy mely eszközök kompatibilisek a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazással, kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót, amely segítséget nyújt a csatlakoztatásban.
A Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazás kompatibilis az iOS 13 vagy újabb rendszerű Apple iPhone készülékekkel, valamint az Android 5 vagy újabb rendszerű Android telefonokkal.
Készülék csatlakoztatása a Baby Monitor+ alkalmazással Amikor a Baby Monitor+ alkalmazást beállítja készülékén, az alkalmazás arra kéri, hogy csatlakozzon Wi-Fi-hálózathoz. Ha a Wi-Fi-jelszó szóközt tartalmaz, az alkalmazás figyelmeztető üzenetet jelenít meg.
Ez az üzenet emlékezteti, hogy Ön szóközt használt a Wi-Fi-jelszóban. Ha ez rendben van, kattintson a tovább gombra, és folytathatja a készülék csatlakoztatását.
Az alkalmazáshoz több babaőrzőt is csatlakoztathat, de egyszerre csak egy babaőrzőről származó videót tekinthet meg. Értesítéseket fog kapni a többi csatlakoztatott babaőrzőtől. Ha értesítést kap, és megérinti, az alkalmazás közvetlenül az adott babaőrzőre irányítja Önt. Emellett a listából is kiválaszthatja a megtekinteni kívánt babaőrzőt.
A Philips Avent Baby Monitor+ ingyenesen letölthető az App Store vagy a Google Play áruházból.
Igen, a Philips Avent csatlakoztatott babaőrző a kereskedelemben kapható legtöbb hordozható áramforrással működik. A bébiegység működtetéséhez legalább 5 V/1 A (5 W) kimenő teljesítményű áramforrás szükséges, azonban az egyes hordozható áramforrások teljesítménye eltérő lehet. Ha a bébiegység nem kapcsolható be, ne használja tovább a hordozható áramforrást, és szükség esetén műszaki támogatásért forduljon közvetlenül a gyártóhoz és az ügyfélszolgálathoz.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›