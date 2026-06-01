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Mennyire biztonságos az adatok tárolása és továbbítása a Philips Avent csatlakoztatott bébiőr segítségével?

A Philips Avent csatlakoztatott bébiőr minden adatot biztonságosan továbbít és tárol a legfrissebb iparági szabványnak megfelelő titkosítási technológiák segítségével. A technológia fejlődésével párhuzamosan folyamatosan figyelemmel kísérjük és frissítjük a biztonsági megoldásainkat. Az átvitt audio-/videoadatok nem tárolódnak a szervereinken. Az összes mentett videót és pillanatfelvételt a felhasználó mobileszközei tárolják.
 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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