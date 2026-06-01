Mennyire biztonságos az adatok tárolása és továbbítása a Philips Avent csatlakoztatott bébiőr segítségével?

A Philips mindent megtesz a feltörések megakadályozása és a frissítések kiadása érdekében. Ügyeljen arra, hogy mindig a legújabb alkalmazásszoftvert, illetve a bébiőr legújabb firmware-jét használja. Ha elveszítette az okoskészülékét, állítsa alaphelyzetbe a bébiőrt, és távolítsa el róla a csatlakozásokat. Emellett másik okoskészülékről is bejelentkezhet az alkalmazásba, és törölheti is a fiókját. Ha Ön az egyetlen rendszergazda, akkor az összes vendégfelhasználó is le lesz választva a bébiőrről.

