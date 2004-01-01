Ha az alábbi utasítások nem segítenek, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy kattintson ide az online garanciaigény benyújtásához, hogy támogathassuk a cserekészülék beszerzését. Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik.
A Sonicare fogkefe a fogíny és a fogak védelme érdekében méri a fogmosás közben kifejtett nyomást. Ha túl nagy nyomást fejt ki, a fogkefenyél rezgése megváltozik. Ezt a funkciót az alábbi utasításokat követve engedélyezheti vagy tilthatja le.
- Helyezze a fogkefét a töltőre.
- Tartsa lenyomva az üzemmód/intenzitás gombot, majd nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, miközben a fogkefe a töltőn van. A fogkefenyél két sípoló hangjelzést ad, jelezve a funkció engedélyezését.
- A nyomásérzékelő letiltásához tartsa lenyomva az üzemmód/intenzitás gombot, majd nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, miközben a fogkefe a töltőn van. A fogkefenyél egy sípoló hangjelzést ad, jelezve a funkció letiltását.