    Hogyan engedélyezhetem vagy tilthatom le a nyomásérzékelőt a Sonicare fogkefémen?

    Közzétéve 2024. december 19.

    Ha az alábbi utasítások nem segítenek, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy kattintson ide az online garanciaigény benyújtásához, hogy támogathassuk a cserekészülék beszerzését. Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik.

    A Sonicare fogkefe a fogíny és a fogak védelme érdekében méri a fogmosás közben kifejtett nyomást. Ha túl nagy nyomást fejt ki, a fogkefenyél rezgése megváltozik. Ezt a funkciót az alábbi utasításokat követve engedélyezheti vagy tilthatja le.
    1. Helyezze a fogkefét a töltőre.
    2. Tartsa lenyomva az üzemmód/intenzitás gombot, majd nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, miközben a fogkefe a töltőn van. A fogkefenyél két sípoló hangjelzést ad, jelezve a funkció engedélyezését.
    3. A nyomásérzékelő letiltásához tartsa lenyomva az üzemmód/intenzitás gombot, majd nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, miközben a fogkefe a töltőn van. A fogkefenyél egy sípoló hangjelzést ad, jelezve a funkció letiltását.

    DiamondClean fogkefék

    A DiamondClean Smart fogkefék esetében a fent ismertetett mód kissé eltérő lehet.

    1. Tartsa lenyomva az üzemmód/intenzitás gombot (alsó gomb).
    2. Az üzemmód/intenzitás gomb nyomva tartása közben nyomja meg kétszer a bekapcsológombot (felső gomb).
    3. Engedje fel az üzemmód/intenzitás gombot. Ha a fogkefe alján található töltöttséget jelző LED kétszer felvillan, és két sípoló hangjelzést hall, a funkció aktiválódott. A funkció letiltásához ismételje meg a folyamatot. A letiltást a töltöttséget jelző LED egyszeri felvillanása és egy sípoló hangjelzés jelzi.

    Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX9997/32 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/06 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7106/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX9914/57 , HX9911/23 , HX9911/19 , HX9911/21 , HX9911/17 , HX9914/69 , HX9992/31 , HX9911/88 , CP1922/01 , CP0755/01 , CP0754/01 , HX6483/52 , HX3675/13 , HX3673/13 , HX3671/13 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9917/88 , HX3671/11 , HX3675/15 , HX3673/14 , HX3671/14 , HX3673/11 , HX9914/54 , HX9901/03 , HX9901/43 , HX9901/63 , HX9924/07 , HX6807/35 , HX9901/13 , HX9992/11 , HX9992/12 , CP1207/01 , CP1209/01 , CP1208/01 , HX6483/53 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX6856/29 , HX6870/47 , HX6859/68 , HX6857/35 , HX6850/34 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6800/28 , HX6851/29 , HX9112/12 , HX9172/14 , HX9142/32 , HX6801/04 , HX6802/35 , HX6848/92 , HX6859/35 , HX6800/35 , HX6877/35 , HX6877/29 , HX6856/17 , HX6859/34 , HX6877/34 , HX6807/04 , HX9924/17 , HX9924/27 , HX9924/47 , HX9954/57 , HX9903/03 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX9182/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez Kattintson ide, ha kevesebb termékszámot szeretne megjeleníteni

