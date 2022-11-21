Philips támogatás Hogyan állíthatom alaphelyzetbe a Philips Avent csatlakoztatott babaőrző bébiegységét, illetve szülői egységét?

A bébiegység alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva 10 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot. A jelzőfény narancssárgán és zölden villog, a bébiegység pedig újraindul. A gyári visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a jelzőfény folyamatosan zölden világít.

A szülői egység visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket:

Nyomja meg 10 másodpercig a mód és a beszéd gombot.

Amikor megjelenik a „Szülői egység visszaállítása” előugró üzenet, nyomja meg a megerősítés gombot. A szülői egység alaphelyzetbe áll.