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Mit kell tennem, mielőtt leselejtezném a Philips Avent csatlakoztatott babaőrzőt?

Mielőtt leselejtezné az Avent csatlakoztatott babaőrzőt, végezze el a gyári visszaállítást, és törölje le a bébiegységen tárolt adatokat. Navigáljon a szülői egység beállítási funkciójára, és válassza le az egységet az alkalmazásról. Miután leválasztotta az alkalmazást, végezze el a gyári visszaállítást a bébiegységen. Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 10 másodpercig, amíg a LED-jel villogni nem kezd.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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