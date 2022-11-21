Philips támogatás Mit kell tennem, mielőtt leselejtezném a Philips Avent csatlakoztatott babaőrzőt?

Mielőtt leselejtezné az Avent csatlakoztatott babaőrzőt, végezze el a gyári visszaállítást, és törölje le a bébiegységen tárolt adatokat. Navigáljon a szülői egység beállítási funkciójára, és válassza le az egységet az alkalmazásról. Miután leválasztotta az alkalmazást, végezze el a gyári visszaállítást a bébiegységen. Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 10 másodpercig, amíg a LED-jel villogni nem kezd.