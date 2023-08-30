Hogyan vízkőmentesítsem a Philips ruhagőzölőt/All-in-One készüléket?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Olvassa el az alábbi cikket a Philips ruhagőzölő/All-in-One készülék típusának megkereséséhez és a megfelelő vízkőmentesítési eljárás követéséhez.
Kézi gőzölő:
A Philips kézi gőzölő típusának megkereséséhez és az alábbi megfelelő vízkőmentesítési eljárás követéséhez tekintse meg a felhasználói kézikönyvet vagy a típusszámot a víztartály alatt, a fogantyú hátulján vagy a gőzölőfej alatt (lásd az A és B képet). Példák a típusszámokra: STH7030/10, GC801/10.
Álló gőzölő:
A Philips álló gőzölő típusának megkereséséhez és az alábbi megfelelő vízkőmentesítési eljárás követéséhez tekintse meg a használati útmutatót vagy a típusszámot az álló gőzölő alapkészülékének alján (lásd a C képet). Példák a típusszámokra: STE3170/80, GC482/27.
Idővel vízkő képződhet a készülékben. Minél keményebb a lakóhelyén a víz, tisztítás hiányában annál hamarabb alakul ki és szilárdul meg a vízkőszennyeződés. A Philips ruhagőzölő 1-2 havonta történő vízkőmentesítésével megakadályozható a barna foltok, a barna víz és a szivárgás kialakulása. A rendszeres tisztítással magas szinten tartható a gőzkibocsátás, és meghosszabbítható a készülék élettartama.
Az alábbi információk csak a következőkre vonatkoznak: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 Series (GC800, GC801, GC810).
Megjegyzés: Körülbelül havonta egyszer ki kell üríteni a vízkövet a ruhagőzölőből – ennél gyakrabban, ha az Ön lakóhelyén nagyon kemény a víz.
Az alábbi információk csak a következőkre vonatkoznak: 7000 Series (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Megjegyzés: Normál használat esetén körülbelül havonta egyszer ki kell üríteni a vízkövet a ruhagőzölőből – ennél gyakrabban, ha az Ön lakóhelyén nagyon kemény a víz.
Az alábbi információk csak a következőkre vonatkoznak: All-in-One 8600 sorozat (AIS8540) | All-in-One 8000 sorozat (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 az 1-ben (GC617, GC618).
A Philips szabadalmaztatott motorkialakításának köszönhetően nem kell vízkőmentesítenie a készüléket. A vízkő automatikusan leválik, és az alapkészülék aljában tárolódik. Ezt a részt kifejezetten a vízkő tárolására terveztük, hogy Önnek ne kelljen további műveleteket végeznie.
Ha olyan helyen él, ahol kemény a víz, normál csapvízzel, vagy desztillált/demineralizált vízzel annyit gőzölhet, amennyit csak szeretne. (50%-ban csapvízzel kevert demineralizált vizet is használhat.)
Az alábbi információk csak a következőkre vonatkoznak: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Az alábbi információk csak a következőkre vonatkoznak: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x & GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), 3000 Series (STE31xx).
Az alábbi információk csak a következőkre vonatkoznak: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Megjegyzés: Normál használat esetén 2 hetente vízkőmentesíteni kell a ruhagőzölőt.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: AIS6020/70 , AIS8540/80 , GC810/20 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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