Hogyan vízkőmentesítsem a Philips ruhagőzölőt/All-in-One készüléket?

Az alábbi információk csak a következőkre vonatkoznak: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 Series (GC800, GC801, GC810).



Megjegyzés: Körülbelül havonta egyszer ki kell üríteni a vízkövet a ruhagőzölőből – ennél gyakrabban, ha az Ön lakóhelyén nagyon kemény a víz.

Húzza ki a vasaló vezetékét a fali aljzatból, és hagyja teljesen kihűlni (legalább 1 órán át). Vegye le a „De-Calc” (Vízkőmentesítés) jelölésű fedelet. Tartsa a mosogató fölé, távolítsa el a gumidugót, és finoman rázza meg a víz és a vízkő kiürítéséhez. Helyezze vissza a dugót és a fedelet. Ismételje meg a műveletet havonta egyszer, vagy szükség esetén többször.

Fontos: Ne töltsön parfümöt, ecetet, vízkőmentesítő szereket vagy más vegyi anyagokat a ruhagőzölőbe.