Hogyan vízkőmentesítsem a Philips gőzölős vasalót?
A Philips gőzölős vasaló típusának megkereséséhez és az alábbi megfelelő vízkőmentesítési eljárás (a gőzállomásokra nem érvényes) követéséhez tekintse meg a felhasználói kézikönyvet vagy a vasalótalp alatti típusszámot (pl. DST8050/26, GC4909/60), amint az alábbi képen látható.
Idővel vízkő képződhet a készülékben. Minél keményebb a lakóhelyén a víz, tisztítás hiányában annál hamarabb alakul ki és szilárdul meg a vízkőszennyeződés. A Philips gőzölős vasaló 1-2 havonta történő vízkőmentesítésével megakadályozható a barna foltok, a barna víz és a szivárgás kialakulása. A rendszeres tisztítással magas szinten tartható a gőzkibocsátás, és meghosszabbítható a készülék élettartama.
Az alábbi információk az összes Philips gőzölős vasalóra érvényesek.
Töltse fel a víztartályt, és kapcsolja be a készüléket. (Ha a vasaló módosítható beállításokkal rendelkezik, válassza ki a MAX TEMP és NO STEAM beállítást.)
Ha a jelzőfény kialszik, húzza ki a vasalót a fali aljzatból, és tartsa a mosogató fölé úgy, hogy a vasalótalp vízszintes legyen.
Aktiválja a CALC CLEAN funkciót a gombbal vagy a választógombbal. (Típusonként eltérő. Nyomja meg és tartsa lenyomva, ha szükséges.)
Óvatosan rázogassa a vasalót előre-hátra, amíg ki nem ürül. Víz, gőz és vízkő távozik a gőznyílásokból.
Melegítse fel a vasalót, és húzza át egy textilen a vasalótalp tisztításához. Szükség esetén ismételje meg a műveletet.
Ismételje meg ezt az egész műveletet havonta egyszer, vagy szükség esetén többször.
Az alábbi információk csak a következőkre vonatkoznak: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Húzza ki a vasaló hálózati kábelét a fali aljzatból, és győződjön meg arról, hogy a vasaló kihűlt.
Fektesse le a vasalót a talpával lefelé, és a vasaló hátulján tolja fel a Quick Calc Release zárját.
Távolítsa el a vízkőtartályt. Ürítse ki, öblítse le és szárítsa meg.
Törölje le a vasaló nyílása körüli esetleges lerakódásokat vagy maradványokat. Helyezze vissza a tartályt, és rögzítse a helyére.
Ismételje meg ezt a műveletet havonta egyszer, vagy ahányszor szükséges.
Az alábbi információk csak a következőkre vonatkoznak: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000-es sorozat (DST80xx) | 7500-as sorozat (DST75xx) | 7000-es sorozat (DST70xx).
Húzza ki a vasaló hálózati kábelét a fali aljzatból, és győződjön meg arról, hogy a vasaló kihűlt.
Tartsa a készüléket függőleges helyzetben a mosogató fölé. Pattintsa fel a Quick Calc Release gyűjtőtartály karját, és húzza ki.
Mossa ki a Quick Calc Release gyűjtőtartályt vízzel
Óvatosan rázza meg a készüléket, hogy kieshessenek a vízkődarabok
Helyezze vissza a Quick Calc Release gyűjtőtartályt a készülékbe, és tolja le a kart („kattanásig”) a gyűjtőtartály zárásához.
Ismételje meg ezt a műveletet havonta egyszer, vagy ahányszor szükséges.
Az alábbi információk csak a következőkre vonatkoznak: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Töltse fel a víztartályt, és kapcsolja be a készüléket. (Ha a vasaló módosítható beállításokkal rendelkezik, válassza ki a MAX TEMP és NO STEAM beállítást.)
Ha a jelzőfény kialszik, húzza ki a vasalót a fali aljzatból, és tartsa a mosogató fölé úgy, hogy a vasalótalp vízszintes legyen.
Aktiválja a CALC CLEAN funkciót a gombbal vagy a választógombbal. (Típusonként eltérő. Nyomja meg és tartsa lenyomva, ha szükséges.)
Óvatosan rázogassa a vasalót előre-hátra, amíg ki nem ürül. Víz, gőz és vízkő távozik a gőznyílásokból.
Melegítse fel a vasalót, és húzza át egy textilen a vasalótalp tisztításához. Szükség esetén ismételje meg a műveletet.
Ismételje meg ezt a műveletet havonta egyszer, vagy ahányszor szükséges.
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Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:DST2010/20 , DST2010/40 , DST2020/30 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›