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Hogyan vízkőmentesítsem a Philips gőzölős vasalót?

A Philips gőzölős vasaló típusának megkereséséhez és az alábbi megfelelő vízkőmentesítési eljárás (a gőzállomásokra nem érvényes) követéséhez tekintse meg a felhasználói kézikönyvet vagy a vasalótalp alatti típusszámot (pl. DST8050/26, GC4909/60), amint az alábbi képen látható.

Típusjelzés

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: DST2010/20 , DST2010/40 , DST2020/30 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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