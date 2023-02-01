Hogyan vízkőmentesítsem a Philips gőzölős vasalót?

Idővel vízkő képződhet a készülékben. Minél keményebb a lakóhelyén a víz, tisztítás hiányában annál hamarabb alakul ki és szilárdul meg a vízkőszennyeződés. A Philips gőzölős vasaló 1-2 havonta történő vízkőmentesítésével megakadályozható a barna foltok, a barna víz és a szivárgás kialakulása. A rendszeres tisztítással magas szinten tartható a gőzkibocsátás, és meghosszabbítható a készülék élettartama.