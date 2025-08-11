Mit használhatok az USB-töltővel rendelkező Philips termékek töltéséhez?

Ha a Philips terméket nedves környezetben (pl. fürdőszobában) tölti, a biztonságos töltés érdekében mindig használjon IPX4 adaptert. Az IPX4 azt jelzi, hogy az adapter fröccsenő víz ellen védett.



Bármelyik adaptert is választja, ellenőrizze, hogy megfelel-e az alábbi követelményeknek (ez az információ általában magán az adapteren fel van tüntetve).



Bemeneti feszültség: 100–240 V.

Kimeneti feszültség: 5 V.

Kimeneti teljesítmény: 1 A vagy nagyobb.

Vízállóság: IPX4* nedves környezethez.

Jóváhagyási jelzés: az Ön országában érvényes jóváhagyási/tanúsítványjelzés (pl. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM stb.)



Fontos: a tanúsítvánnyal nem rendelkező adapter használata veszélyes vagy súlyos sérülést okozhat. A vízzel történő tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az adapterről.

*Tipp: az adapterek leírásában az IPX4-ben szereplő X egy helyőrző, amely helyett egy számjegy is állhat (pl. IP24 vagy IP44). Amennyiben az „IP” után a második számjegy „4”, az adapter fröccsenésállónak minősül.