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Miért rövid a szülői egység üzemideje?

A babaőrző szülői egységének működési ideje a kiválasztott beállításoktól és a használati módtól függően eltérő lehet. Az alábbiakban a szülői egység működési idejének maximalizálási módjait ismertetjük.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCD891/26 , SCD881/26 , SCD835/26R1 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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