Miért rövid a szülői egység üzemideje?

Ha a videokijelző folyamatosan be van kapcsolva, a szülői egység sok energiát fogyaszt. A működési idő növeléséhez aktiválja az Eco üzemmódot a szülői egységen.



Bekapcsolt Eco üzemmód esetén a szülői egység kijelzője és hangja kikapcsol, ha 20 másodpercig nem érzékel hangot. Az Eco jelzőfény zölden világít, jelezve, hogy az Eco üzemmód be van kapcsolva. Eco üzemmódban a kijelző és a hangátvitel teljesen kikapcsol az akkumulátor működési idejével való takarékoskodás érdekében. Ha a bébiegység hangot érzékel, a szülői egység kijelzője és hangja azonnal bekapcsol. A hangok továbbítódnak a szülői egységre, a hangszintjelző fények pedig zöld fénnyel világítani kezdenek. Amikor a készülék nem érzékel hangot, a hangszintjelző fények nem világítanak.



Megjegyzés: A hang és a kijelző aktiválásához szükséges minimális hangszintet az érzékenységi beállítás határozza meg.



Az Eco üzemmód aktiválásához nyomja meg a szülői egység oldalán található üzemmód gombot.