Miért rövid a szülői egység üzemideje?

A babaőrző szülői egységének működési ideje a kiválasztott beállításoktól és a használati módtól függően eltérő lehet. Az alábbiakban a szülői egység működési idejének maximalizálási módjait ismertetjük.
Ha a videokijelző folyamatosan be van kapcsolva, a szülői egység sok energiát fogyaszt. A működési idő növeléséhez aktiválja az Eco üzemmódot a szülői egységen.
Bekapcsolt Eco üzemmód esetén a szülői egység kijelzője és hangja kikapcsol, ha 20 másodpercig nem érzékel hangot. Az Eco jelzőfény zölden világít, jelezve, hogy az Eco üzemmód be van kapcsolva. Eco üzemmódban a kijelző és a hangátvitel teljesen kikapcsol az akkumulátor működési idejével való takarékoskodás érdekében. Ha a bébiegység hangot érzékel, a szülői egység kijelzője és hangja azonnal bekapcsol. A hangok továbbítódnak a szülői egységre, a hangszintjelző fények pedig zöld fénnyel világítani kezdenek. Amikor a készülék nem érzékel hangot, a hangszintjelző fények nem világítanak.
Megjegyzés: A hang és a kijelző aktiválásához szükséges minimális hangszintet az érzékenységi beállítás határozza meg.
Az Eco üzemmód aktiválásához nyomja meg a szülői egység oldalán található üzemmód gombot.
Ha a fényerő magas szintre van állítva, a szülői egység több energiát fogyaszt. A kijelző fényerejének beállításához nyomja meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.
Ha a hangerő magas szintre van állítva, a szülői egység több energiát fogyaszt.
A szülői egység hangerejének beállításához nyomja meg a vezérlőgomb felső vagy alsó részét.
Megjegyzés: Amikor a hangerő állapotsora a minimális értéken áll, a hangerő némítva van. A szülői egység állapotsorán egy némítás ikon látható, és a szülői egység csak riasztásokat és videókat fog adni.
Ha az érzékenység magas szintre van állítva, a szülői egység több energiát fogyaszt. A bébiegység érzékenységi szintje határozza meg, hogy mi hallható a szülői egységen keresztül. Ha a hangerő magasra van állítva, számos hangot fog hallani, a halk háttérzajokat is beleértve. Ha az érzékenységi szint alacsonyra van állítva, csak a hangosabb hangokat fogja hallani.
Az érzékenység beállításához nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát az érzékenységi szintekhez való hozzáféréshez. Ezután nyomja meg a vezérlőgomb felső vagy alsó részét a kívánt érzékenységi szint kiválasztásához.
Az akkumulátor töltéséhez, illetve az akkumulátor jó állapotának fenntartása érdekében használja az eredeti adaptert.
Az akkumulátor fokozatosan és nagyon lassan merül, még akkor is, amikor a szülői egység ki van kapcsolva.
Az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki a szülői egységet, amikor nincs használatban.
Javasoljuk, hogy a szülői egységet tartsa a hálózati tápellátásra csatlakoztatva egész éjjel. Ha az akkumulátor éjszaka lemerül, a szülői egység hangjelzést ad, ami felébresztheti.
Mint minden más tölthető elektronikus eszköz esetén, az akkumulátor kapacitása hosszabb használat után csökken.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:SCD891/26 , SCD881/26 , SCD835/26R1 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›