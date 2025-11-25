Hogyan akadályozhatom meg, hogy a tej kifolyjon a Philips Avent kéz nélkül használható mellszívóból?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Előfordulhat, hogy a mellbimbópajzs és a pohár nem megfelelő összeszerelése miatt kifröccsen a tej a mellszívóból. A mellbimbópajzs és a pohár közötti csatlakozásnak szorosnak és teljesen lezártnak kell lennie.
Az összeszerelés során ügyeljen arra, hogy a perem teljesen rá legyen illesztve a gyűjtőpohár széle köré.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCF439/01 , SCF531/11 , SCF532/11 .
Nem találja, amit keres?
Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét