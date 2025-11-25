Philips támogatás Hogyan akadályozhatom meg, hogy a tej kifolyjon a Philips Avent kéz nélkül használható mellszívóból?

Előfordulhat, hogy a mellbimbópajzs és a pohár nem megfelelő összeszerelése miatt kifröccsen a tej a mellszívóból. A mellbimbópajzs és a pohár közötti csatlakozásnak szorosnak és teljesen lezártnak kell lennie.

Az összeszerelés során ügyeljen arra, hogy a perem teljesen rá legyen illesztve a gyűjtőpohár széle köré.

Az alábbi képek azt mutatják, hogy mire kell figyelni, és mit kell elkerülni: Hogyan kell összeszerelni a Philips Avent kéz nélkül használható mellszívót? Tekintsen meg egy rövid videót a Philips Avent kéz nélkül használható mellszívó összeszereléséről. Hogyan öntsük át a tejet egy másik edénybe? A szivárgás elkerülése érdekében, amikor az anyatejet a gyűjtőpohárból egy másik tárolóedénybe önti, ne vegye le a mellbimbópajzsot a pohárról. A mellbimbópajzs tetején egy kiöntőcső található. Használja a pohár teljes kiürítéséhez, amikor a tejet áttölti egy másik tárolóedénybe vagy anyatejtároló tasakba.