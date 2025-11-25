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Hogyan akadályozhatom meg, hogy a tej kifolyjon a Philips Avent kéz nélkül használható mellszívóból?

Előfordulhat, hogy a mellbimbópajzs és a pohár nem megfelelő összeszerelése miatt kifröccsen a tej a mellszívóból. A mellbimbópajzs és a pohár közötti csatlakozásnak szorosnak és teljesen lezártnak kell lennie.

Az összeszerelés során ügyeljen arra, hogy a perem teljesen rá legyen illesztve a gyűjtőpohár széle köré.

Hogyan akadályozhatom meg, hogy a tej kifolyjon a Philips Avent kéz nélkül használható mellszívóból?

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCF439/01 , SCF531/11 , SCF532/11 .

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