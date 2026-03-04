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  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
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VisionPlusNagyobb biztonság és kényelem

12342VPC2

4.3
| (31) Értékelések
Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
A Philips VisionPlus fényszóróizzók 60%-kal jobb látási viszonyokat teremtenek, így az autóvezetők távolabbra láthatnak, ami nagyobb biztonságot és kényelmet jelent. A nagy teljesítményt és kiemelkedő értéket kínáló VisionPlus a megfelelő választás napjaink igényes járművezető számára.
Összes előny megtekintése

Akár 60%-kal jobb látási viszonyok: a gyors reakció életeket ment

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  • Lámpa típusa: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Akár 60%-kal jobb látási viszonyok

  • Rendkívül ellenálló autólámpa

  • Izzók száma: 2

A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennapossá váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatóak.

A biztonság fokozása érdekében mindkét fényszóróizzót egyszerre cserélje ki

A biztonság fokozása érdekében mindkét fényszóróizzót egyszerre cserélje ki

A szimmetrikus világítási teljesítmény elérése érdekében erősen ajánlott párosával cserélni a fényszóróizzókat

12 V-os lámpák széles választéka minden igényhez

12 V-os lámpák széles választéka minden igényhez

Melyik 12 V-os lámpa milyen célra használható? A Philips Automotive termékkínálatában az összes autóspecifikus igényre megoldást találhat: távolsági fény, tompított fény, első ködlámpa, első irányjelző, oldalsó irányjelző, hátsó irányjelző, féklámpa, tolatólámpa, hátsó ködlámpa, rendszámtábla-világítás, hátsó helyzetjelző/parkolólámpa, belső világítás.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

31

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Előnyök

Kvalita, výdrž, svítivost

Hátrányok

Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.