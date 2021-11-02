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Gyártás megszűnt

Full HD LCD monitor

243V7QDAB/01

3.9

| (16) Értékelések | 85% ajánlja ezt a terméket

Élénk és éles képek széltől szélig

Egy kompakt és vékony kialakítású, minden szempontból tökéletes kijelző, amely kíméli a szemet, és a monitor szélein is lenyűgöző képeket biztosít.

Összes előny megtekintése

Élénk és éles képek széltől szélig

  • V sorozat

  • 24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

HDMI-re felkészített kialakítás a Full HD szórakozásért

Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelen keresztül, számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.9

5-ből

16

Értékelések

85%

ajánlja ezt a terméket

4
2

02/11/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rendben működik.

Jó, hogy hangszóró is van benne. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2020-10-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2020-10-02

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Jó választás volt

Eddig nagyon meg vagyok elégedve vele. Netezésre kiváló! Tökéletesen működik, szép kép, jó sztereó hang.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor

20/12/2022

România

România

Ellenőrzött vevő

Face treaba

Cam de o lună folosesc și pînă acum funcționează bine.

Előnyök

Destul de mare.

Hátrányok

Încă nu am :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Használat dátuma 2022-11-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Használat dátuma 2022-11-20

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével