2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élénk és éles képek széltől szélig
Egy kompakt és vékony kialakítású, minden szempontból tökéletes kijelző, amely kíméli a szemet, és a monitor szélein is lenyűgöző képeket biztosít.
V sorozat
24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelen keresztül, számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).
3.9
5-ből
16
Értékelések
85%
ajánlja ezt a terméket
Xyzp
02/11/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rendben működik.
Jó, hogy hangszóró is van benne. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2020-10-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2020-10-02
NP68
18/01/2019
Magyarország
Jó választás volt
Eddig nagyon meg vagyok elégedve vele. Netezésre kiváló! Tökéletesen működik, szép kép, jó sztereó hang.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Zoli71
20/12/2022
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Face treaba
Cam de o lună folosesc și pînă acum funcționează bine.
Előnyök
Destul de mare.
Hátrányok
Încă nu am :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Használat dátuma 2022-11-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Használat dátuma 2022-11-20
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével