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Összes sorozat

4100 series Full HD Ultra Slim LED TV

Gyártás megszűnt

Támogatás

4100 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

32PFT4132/12

4100 series Full HD Ultra Slim LED TV

Gyártás megszűnt

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Philips Smart TV App

A Philips Smart TV alkalmazás okostelefonját vagy táblagépét intelligens távirányítóvá alakítja, így könnyedén válthat csatornát, állíthatja a hangerőt, böngészhet az alkalmazások között és finomhangolhatja az Ambilight beállításokat.

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez
Philips Smart TV App

Szoftver és meghajtók

Firmware-előzmények

  • verzió: 2.240
  • PDF fájl, 635.9 kB
  • 12 January 2021

Útmutatók és dokumentumok

Rövid útmutató

  • PDF fájl, 1.6 MB
  • 21 July 2026

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 555.1 kB
  • 21 July 2026

Garancia és szerviz

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