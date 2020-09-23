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Gyártás megszűnt

LEDLED TV

32PHS5525/12

4.8

| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Hordozható. Megfizethető.

Olyan TV-készüléket keres, amely jó, de nem túlságosan kirívó? Ebben a kompakt, megfizethető LED TV-ben mindent megtalál, amire szüksége van, és semmi olyat, amire nincs. A Pixel Plus HD éles képeket biztosít, a hangzása tiszta, és könnyedén áthelyezhető az egyik szobából a másikba.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

LED TV

Hordozható. Megfizethető.

  • 80 cm-es (32"-es)

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Fényes, ezüst színű, minimalista keret. Karcsú lábak.

Két HDMI port. Egyszerű csatlakoztatás a DVD-hez.

Tiszta párbeszéd. Élénk hatások.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

23/09/2020

România

România

Un televizor foarte bun pentru gama sa

Imagine foarte bună, sunet clar, și cu un chromecast atașat la unul din cele două porturi HDMI se transformă instant într-un veritabil smart tv. Nici nu ai nevoie de mai mult. În plus poți să-i faci o grămadă de setări. Prețul e unul foarte bun, evident că poți găsi și mai ieftin, dar un Philips e un Philips.

Előnyök

Preț foarte bun

Hátrányok

un singur port USB, ar fi fost bine să aibă două

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 32PHS5525 Televizor LED

Használat dátuma 2020-08-23

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 32PHS5525 Televizor LED

Használat dátuma 2020-08-23

13/09/2021

България

България

Продукта е отличен

Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!

Előnyök

звук картина и меню отлични

Hátrányok

не съм открила

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 32PHS5525 LED телевизор

Használat dátuma 2021-08-13

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 32PHS5525 LED телевизор

Használat dátuma 2021-08-13

14/05/2021

България

България

Добро съотношение цена-качество.

Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.

Előnyök

Добра цена, хубава картина

Hátrányok

Висока яркост

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 32PHS5525 LED телевизор

Használat dátuma 2021-04-14

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 32PHS5525 LED телевизор

Használat dátuma 2021-04-14

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.