2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Hordozható. Megfizethető.
Olyan TV-készüléket keres, amely jó, de nem túlságosan kirívó? Ebben a kompakt, megfizethető LED TV-ben mindent megtalál, amire szüksége van, és semmi olyat, amire nincs. A Pixel Plus HD éles képeket biztosít, a hangzása tiszta, és könnyedén áthelyezhető az egyik szobából a másikba.
80 cm-es (32"-es)
LED TV
Pixel Plus HD
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.8
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
23/09/2020
România
Un televizor foarte bun pentru gama sa
Imagine foarte bună, sunet clar, și cu un chromecast atașat la unul din cele două porturi HDMI se transformă instant într-un veritabil smart tv. Nici nu ai nevoie de mai mult. În plus poți să-i faci o grămadă de setări. Prețul e unul foarte bun, evident că poți găsi și mai ieftin, dar un Philips e un Philips.
Előnyök
Preț foarte bun
Hátrányok
un singur port USB, ar fi fost bine să aibă două
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 32PHS5525 Televizor LED
Használat dátuma 2020-08-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 32PHS5525 Televizor LED
Használat dátuma 2020-08-23
misenergo
13/09/2021
България
Продукта е отличен
Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!
Előnyök
звук картина и меню отлични
Hátrányok
не съм открила
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 32PHS5525 LED телевизор
Használat dátuma 2021-08-13
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 32PHS5525 LED телевизор
Használat dátuma 2021-08-13
NikoBG
14/05/2021
България
Добро съотношение цена-качество.
Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.
Előnyök
Добра цена, хубава картина
Hátrányok
Висока яркост
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 32PHS5525 LED телевизор
Használat dátuma 2021-04-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 32PHS5525 LED телевизор
Használat dátuma 2021-04-14
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.