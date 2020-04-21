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Gyártás megszűnt

BrillianceÍvelt UltraWide LCD képernyő

349X7FJEW/00

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Továbbfejlesztett kialakítás, panoráma nézetek

A 34"-es ultraszéles Philips UltraWide kijelző le fogja nyűgözni a 3440x1440 felbontású, kristálytiszta képeivel és ragyogó színeivel. Az állítható magasságú, ultraszéles kijelző panoráma nézetben tárja Ön elé a világot.

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Továbbfejlesztett kialakítás, panoráma nézetek

  • X-sorozatú

  • 34"-es (86,36 cm-es)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

DisplayPort csatlakozás a látvány maximalizálásáért

A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.

HDMI a gyors digitális csatlakoztatáshoz

Élvezze az életteli színekben gazdag képeket és hangot az egyszerű, egykábeles csatlakozásnak köszönhetően. Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI - High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. A HDMI kábelnek köszönhetően kiváló minőségű digitális video- (akár 4K/UHD felbontás, 60 Hz) és audiotartalom továbbítható egyetlen kábelen át számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (pl. beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).

Beépített sztereó hangszórók multimédiához

Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

21/04/2020

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Zadowolony

Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe

Előnyök

Funkcje wielkość

Hátrányok

Brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Használat dátuma 2019-03-21

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Használat dátuma 2019-03-21

28/09/2019

Polska

Polska

Kupiłem do biura jako 3 monitor

Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben

  2. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  6. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  7. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján