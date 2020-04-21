2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
349X7FJEW/00
Továbbfejlesztett kialakítás, panoráma nézetek
A 34"-es ultraszéles Philips UltraWide kijelző le fogja nyűgözni a 3440x1440 felbontású, kristálytiszta képeivel és ragyogó színeivel. Az állítható magasságú, ultraszéles kijelző panoráma nézetben tárja Ön elé a világot.
X-sorozatú
34"-es (86,36 cm-es)
3440 x 1440 (WQHD)
A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.
Élvezze az életteli színekben gazdag képeket és hangot az egyszerű, egykábeles csatlakozásnak köszönhetően. Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI - High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. A HDMI kábelnek köszönhetően kiváló minőségű digitális video- (akár 4K/UHD felbontás, 60 Hz) és audiotartalom továbbítható egyetlen kábelen át számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (pl. beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).
Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Zgredzisko
21/04/2020
Polska
Ellenőrzött vevő
Zadowolony
Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe
Előnyök
Funkcje wielkość
Hátrányok
Brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Használat dátuma 2019-03-21
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Használat dátuma 2019-03-21
MCSGroup
28/09/2019
Polska
Kupiłem do biura jako 3 monitor
Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő
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NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján