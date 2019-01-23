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Gyártás megszűnt

6000 series4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

43PUS6401/12

3.6

| (127) Értékelések

4K Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel

A Philips 6400-as sorozat esetében a formatervezés találkozik a teljesítménnyel. A minimalista állványelemeken ülő készüléken 4K Ultra HD és Pixel Plus Ultra HD képminőségben kel életre a kép. Az Android TV révén a szórakoztatási lehetőségek gyakorlatilag végtelenek

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

2-oldalas Ambilight rendszerrel

4K Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel

  • 108 cm-es (43"-es)

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 8 GB-os, bővíthető

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Fedezze fel az Ultra HD képminőséget a Pixel Plus Ultra HD segítségével

Fedezze fel a 4K Ultra HD élességet a Philips Pixel Plus Ultra HD rendszer segítségével, amely optimalizálja a képminőséget. Ennek köszönhetően egyenletes, folyamatos mozgást, és rendkívüli részletgazdagsággal és mélységgel bíró képeket kapunk. Élesebb 4K képekben gyönyörködhet bármikor, világosabb fehérekkel és mélyebb fekete tónusokkal.

Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését

Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését

Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.

Cloud Gaming: kiváló minőségű játékok minden korosztály számára

A Cloud Gaming kiváló minőségű játékok széles választékát nyújtja mindenki számára, bármilyen korosztályú, ízlésű és szintű játékos is legyen. Válasszon ki egy játékot, majd játsszon vele a TV-jén!

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.6

5-ből

127

Értékelések

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Ár-érték arányban kimagasló

Kiváló ár-érték arányú UHD tv. Amin lehetne csiszolni, az a beépített hangszóró. Ezt leszámítva egy könnyen kezelhető Android smart tv, szeretem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

tökéletes

2 éve vásároltuk a készüléket és a mai napig meglepődnek az ismerőseink milyen remek tévénk van. egyszerűen lenyűgöző, hogy a mai napig van támogatás és rendszerfrissítés hozzá. a tudása felülmúlhatatlant

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 49PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 49PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

22/11/2017

Magyarország

Magyarország

Szép, elegáns tv

Nagyon szép vékony, elegáns tv. Szeretjük. Eddig egyszer nem reagált a némításra, de újraindítás után magáhoztért. Egy valamit nem találok, csatornaváltáskor a felvillanó kis kép csak egy fehér képernyő, nem pedig az adott adás kicsiben. De szerintem ez nem a tv hibája lehet, hanem valami beállításé

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

  3. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  4. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  5. A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.

  6. A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.

  8. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

  9. Kérjük, vegye figyelembe: lehet, hogy az Amazon alkalmazások nem mindig elérhetők az Ön országában. (Az Amazon alkalmazások jelenleg csak az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában biztosan hozzáférhetők.)