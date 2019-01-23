2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
43PUS6401/12
4K Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel
A Philips 6400-as sorozat esetében a formatervezés találkozik a teljesítménnyel. A minimalista állványelemeken ülő készüléken 4K Ultra HD és Pixel Plus Ultra HD képminőségben kel életre a kép. Az Android TV révén a szórakoztatási lehetőségek gyakorlatilag végtelenek
108 cm-es (43"-es)
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 8 GB-os, bővíthető
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Fedezze fel a 4K Ultra HD élességet a Philips Pixel Plus Ultra HD rendszer segítségével, amely optimalizálja a képminőséget. Ennek köszönhetően egyenletes, folyamatos mozgást, és rendkívüli részletgazdagsággal és mélységgel bíró képeket kapunk. Élesebb 4K képekben gyönyörködhet bármikor, világosabb fehérekkel és mélyebb fekete tónusokkal.
Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.
A Cloud Gaming kiváló minőségű játékok széles választékát nyújtja mindenki számára, bármilyen korosztályú, ízlésű és szintű játékos is legyen. Válasszon ki egy játékot, majd játsszon vele a TV-jén!
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
3.6
5-ből
127
Értékelések
Miki82
23/01/2019
Magyarország
Ár-érték arányban kimagasló
Kiváló ár-érték arányú UHD tv. Amin lehetne csiszolni, az a beépített hangszóró. Ezt leszámítva egy könnyen kezelhető Android smart tv, szeretem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
Tpx001
18/01/2019
Magyarország
tökéletes
2 éve vásároltuk a készüléket és a mai napig meglepődnek az ismerőseink milyen remek tévénk van. egyszerűen lenyűgöző, hogy a mai napig van támogatás és rendszerfrissítés hozzá. a tudása felülmúlhatatlant
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 49PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 49PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
Amanina
22/11/2017
Magyarország
Szép, elegáns tv
Nagyon szép vékony, elegáns tv. Szeretjük. Eddig egyszer nem reagált a némításra, de újraindítás után magáhoztért. Egy valamit nem találok, csatornaváltáskor a felvillanó kis kép csak egy fehér képernyő, nem pedig az adott adás kicsiben. De szerintem ez nem a tv hibája lehet, hanem valami beállításé
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
Kérjük, vegye figyelembe: lehet, hogy az Amazon alkalmazások nem mindig elérhetők az Ön országában. (Az Amazon alkalmazások jelenleg csak az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában biztosan hozzáférhetők.)