2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
9005XVPB1
Lámpa típusa: HB3
12 V, 60 W
Akár 150%-kal erősebb fény
Akár 450 óra
Izzók száma: 1
A Philips X-tremeVision Pro150 akár 150%-kal erősebb fény kibocsátására képes(1), így Ön nyugodtan útnak indulhat szeretteihez, hiszen biztos lehet benne, hogy sötétben és kedvezőtlen időjárási viszonyok között is tisztán fog látni. A továbbfejlesztett izzószál megnövelt pontosságával és fénysűrűségével biztosítja az út jobb megvilágítását, a nagyobb fényerőről pedig az új Diamond Precision kvarcüveg-technológia gondoskodik.
A Philips Diamond Precision kvarcüveg új gyártási technikája növeli a fényáteresztő képességet, valamint nagyobb ellenállást biztosít a hősokkal és a nyomással szemben. A nemesgázok testreszabott összetétele további védelmet nyújt az izzószálnak az öregedéssel szemben. Ez nagyobb fényerőt és hosszabb, akár 450 órás élettartamot jelent (megfelel: H7; HB3: 450 h), amely valószínűleg a leghosszabb, amit egy ilyen erőteljes izzó biztosítani képes.
A sötétben való vezetés fárasztja a szemet, ami a látás megerőltetéséhez és fokozott fáradtságérzethez vezethet. A fehérebb, akár 3400 K (megfelel: H7; HB3: 3500 K) hőmérsékletű fényt kibocsátó Philips X-tremeVision Pro150 nagyobb kontrasztot biztosít, így Ön könnyebben és biztosabban felismerheti a látótérben feltűnő objektumokat. Minél tisztábban lát, annál tovább képes éber maradni, így a vezetés nemcsak biztonságosabb, de élvezetesebb is lesz.
4.3
5-ből
31
Értékelések
Disel60
04/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Előnyök
Silný jas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Előnyök
Kvalita, výdrž, svítivost
Hátrányok
Cena
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
1 A jogszabályokban előírt legalacsonyabb értékhez viszonyított fényerő.
2 Tompított fényszóróra vonatkozik, ködlámpák esetében ettől eltérő