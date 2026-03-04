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Összes sorozat

  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
  • Szembetűnő fényerő az extra biztonságért

X-tremeVision Pro150Kiváló teljesítmény és élettartam

9012XVPB1

4.3
| (31) Értékelések
Szembetűnő fényerő az extra biztonságért
A Philips X-tremeVision Pro150 a hihetetlen fényerőt és a hasonló, nagyteljesítményű izzóknál eddig még nem látott élettartamot ötvözi, így olyan látási viszonyokat biztosít, amelyeknek köszönhetően Ön és szerettei még biztonságosabban utazhatnak.
Összes előny megtekintése

A kiváló teljesítmény és a hosszú élettartam optimális egyensúlya

Szembetűnő fényerő az extra biztonságért

  • Lámpa típusa: HIR2

  • 12 V, 55 W

  • Akár 150%-kal erősebb fény

  • Akár 300 óra

  • Izzók száma: 1

Jobb látási viszonyok a biztonságos vezetéshez

A Philips X-tremeVision Pro150 akár 150%-kal erősebb fény kibocsátására képes(1), így Ön nyugodtan útnak indulhat szeretteihez, hiszen biztos lehet benne, hogy sötétben és kedvezőtlen időjárási viszonyok között is tisztán fog látni. A továbbfejlesztett izzószál megnövelt pontosságával és fénysűrűségével biztosítja az út jobb megvilágítását, a nagyobb fényerőről pedig az új Diamond Precision kvarcüveg-technológia gondoskodik.

Akár 450 óra használat nagy teljesítményű izzóval (3)

A Philips Diamond Precision kvarcüveg új gyártási technikája növeli a fényáteresztő képességet, valamint nagyobb ellenállást biztosít a hősokkal és a nyomással szemben. A nemesgázok testreszabott összetétele további védelmet nyújt az izzószálnak az öregedéssel szemben. Ez nagyobb fényerőt és hosszabb, akár 450 órás élettartamot jelent (megfelel: H7; HIR2: 300 h), amely valószínűleg a leghosszabb, amit egy ilyen erőteljes izzó biztosítani képes.

Nyerjen több időt a veszélyek észlelésére és elkerülésére

A Philips X-tremeVision Pro150 izzók fénye akár 70 méterrel távolabbra(2) is képes elérni, így Ön hatékonyabban reagálhat az úton felbukkanó veszélyekre. A biztonsági távolság növelésével Ön és utasai nyugodtabban utazhatnak.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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4.3

5-ből

31

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Előnyök

Kvalita, výdrž, svítivost

Hátrányok

Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 1 A jogszabályokban előírt legalacsonyabb értékhez viszonyított fényerő.

  2. 2 Extra biztonsági távolság az ENSZ-EGB előírásokban meghatározott minimum fénysugárhosszhoz viszonyítva, 1 lux alapján. A gépjárműtől számított legnagyobb távolság.

  3. 3 Tompított fényszóróra vonatkozik, ködlámpák esetében ettől eltérő