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Összes sorozat

  • Könnyen zsebrevágható méret
  • Könnyen zsebrevágható méret
  • Könnyen zsebrevágható méret
  • Könnyen zsebrevágható méret

Gyártás megszűnt

Hordozható rádió

AE1530/00

4
| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket
Könnyen zsebrevágható méret
A Philips MW/FM zsebrádió bárhol, bármikor erőteljes hanggal és jó minőségű vétellel szórakoztatja.
Összes előny megtekintése

Könnyen zsebrevágható méret

  • FM/MW, analóg hangolás

  • Beépített hangszóró

  • Fejhallgató-csatlakozó

  • Akkumulátoros üzemeltetés

FM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

FM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

FM/MW (AM) sztereó hangolóegység

Egyetlen forgatógombos szabályzó a hangerőhöz és a be/ki kapcsoláshoz

0

Beépített hangszóró a rádió jó minőségű kihangosításához

Beépített hangszóró a rádió jó minőségű kihangosításához

A hangszóró jó hangminőséget biztosít az élvezetesebb zenehallgatáshoz.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

3
2

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Kis rádió

Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Előnyök

fülhalgató csatlakozó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1530 Hordozható rádió

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1530 Hordozható rádió

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

splnilo očekávání pro daný účel

pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1530 Přenosné rádio

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1530 Přenosné rádio

19/09/2019

Polska

Polska

Godne polecenia

Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1530 Przenośne radio

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1530 Przenośne radio

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.