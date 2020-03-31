2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FM/MW, analóg hangolás
Beépített hangszóró
Fejhallgató-csatlakozó
Akkumulátoros üzemeltetés
FM/MW (AM) sztereó hangolóegység
0
A hangszóró jó hangminőséget biztosít az élvezetesebb zenehallgatáshoz.
4.0
5-ből
5
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Kis rádió
Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.
Előnyök
fülhalgató csatlakozó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1530 Hordozható rádió
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1530 Hordozható rádió
Mill
30/12/2017
Česká republika
splnilo očekávání pro daný účel
pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1530 Přenosné rádio
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1530 Přenosné rádio
Svenorg
19/09/2019
Polska
Godne polecenia
Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1530 Przenośne radio
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1530 Przenośne radio