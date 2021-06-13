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Összes sorozat

  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
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  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
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  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!

Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

AT10/00

4.3
| (13) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket
Élvezze a zenét, bárhová is megy!
Élvezze a Philips kompakt, minden-az-egyben hordozható hangszórójából áradó zenét. Csak válassza ki a zeneforrást a következő helyekről: vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming, FM-rádió, audiobemenet, USB vagy SD-kártya! A beépített akkumulátornak köszönhetően bárhol hallgathat zenét
Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

  • Bluetooth®

  • USB Direct

  • SD

  • FM digitális hangolóegység

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért

0

USB Direct és SD kártyanyílás MP3 zene lejátszásához

USB Direct és SD kártyanyílás MP3 zene lejátszásához

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

13

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

3
2

13/06/2021

България

България

Заслужава си

Най якото радио което съм с купувал. Има уникален звук и обхват

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AT10 безжична портативна тонколона

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AT10 безжична портативна тонколона

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

15/08/2016

Polska

Polska

Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.

Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.