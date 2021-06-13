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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Bluetooth®
USB Direct
SD
FM digitális hangolóegység
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.
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4.3
5-ből
13
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
hp614
13/06/2021
България
Заслужава си
Най якото радио което съм с купувал. Има уникален звук и обхват
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AT10 безжична портативна тонколона
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AT10 безжична портативна тонколона
qqrydza
05/01/2018
Polska
polecam
fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Kris77
15/08/2016
Polska
Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.
Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy