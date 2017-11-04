2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy
A Philips hordozható CD Soundmachine nagy teljesítményű hangrendszer, melyet bárhova magával vihet. Zenéje szabadon szárnyalhat a könnyed Bluetooth-párosítást biztosító vezeték nélküli egyérintéses NFC csatlakoztathatóságnak köszönhetően, ezen kívül USB-n, CD-n és MP3 CD-n található kedvenc zeneszámait is lejátszhatja.
Bluetooth® és NFC
USB-vel
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.
A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.
Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
michal36
04/11/2017
Polska
Dobry produkt do domowego użytku
Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1890T Bumbox CD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1890T Bumbox CD
iwan27
27/12/2014
Polska
Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.
[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1890T Bumbox CD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1890T Bumbox CD