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Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ1890T/12

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy

A Philips hordozható CD Soundmachine nagy teljesítményű hangrendszer, melyet bárhova magával vihet. Zenéje szabadon szárnyalhat a könnyed Bluetooth-párosítást biztosító vezeték nélküli egyérintéses NFC csatlakoztathatóságnak köszönhetően, ezen kívül USB-n, CD-n és MP3 CD-n található kedvenc zeneszámait is lejátszhatja.

Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy

  • Bluetooth® és NFC

  • USB-vel

Bluetooth™ zenestreamelés vezeték nélkül az okostelefonjáról

Bluetooth™ zenestreamelés vezeték nélkül az okostelefonjáról

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

04/11/2017

Polska

Polska

Dobry produkt do domowego użytku

Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1890T Bumbox CD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1890T Bumbox CD

27/12/2014

Polska

Polska

Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.

[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1890T Bumbox CD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1890T Bumbox CD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.