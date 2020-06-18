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  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!

Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ318B/12

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Élvezze a zenét, bárhová is megy!
Fejhallgató használata nélkül szeretné élvezni hordozható lejátszóján tárolt zenéjét? Csatlakoztassa a hordozható lejátszót a Philips CD Soundmachine USB Direct csatlakozójához, és már hallgathatja is kedvenc digitális zeneszámait a nagy teljesítményű hangsugárzókon keresztül - bárhol, bármikor.
Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

  • Kompakt kialakítás

  • USB-vel

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

20 programozható rádióállomás

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Страхотен малък и компактен.

Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.

Előnyök

Малък, но силен и кристален звък

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ318B CD радиокасетофон

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ318B CD радиокасетофон

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.