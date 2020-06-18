2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kompakt kialakítás
USB-vel
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Fen_philips
18/06/2020
България
Страхотен малък и компактен.
Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.
Előnyök
Малък, но силен и кристален звък
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ318B CD радиокасетофон
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ318B CD радиокасетофон