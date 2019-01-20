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Gyártás megszűnt

StyleCareSublimeEnds göndörítő hajsütővas

BHB871/00

5

| (66) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Állítsa a tincseit reflektorfénybe

A Sublime Ends hajformázó a törékeny hajvégek védelmére kifejlesztett első hajformázó. A kiváló SplitStop technológiának köszönhetően természetes hatású fürtöket készíthet, anélkül hogy aggódnia kellene. Nem kell többé elbújnia, lépjen ki a rivaldafénybe!

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Akár 95% töredezésmentes hajtincs*

Állítsa a tincseit reflektorfénybe

  • 13–25 mm-es kúpos henger

  • SplitStop technológia

  • Keratin beillesztés

  • Digitális hőfokbeállítás

SplitStop technológia a töredezett hajtincs teljes megelőzése érdekében

SplitStop technológia a töredezett hajtincs teljes megelőzése érdekében

A töredezett hajtincs teljes megelőzésének titka az új SplitStop technológia. Egyedülálló módon ötvözi az optimalizált hőteljesítményt és a minimális súrlódási szintet, ezáltal óvva a haját a károsodástól a hajtőtől egészen a hajvégekig. Nincsenek hirtelen hőmérséklet-változások, így a hajformázás közben folyamatosan és egyenletesen biztosítja az optimális hőt a henger mentén. A sima, kerámia bevonatú henger csökkenti a hajtincsek tapadását. Hozza létre a tökéletes göndör fürtöket, miközben a hajvégek egészségesebbek és élettel teliek.

Keratin beillesztés a még több gondoskodásért

Keratin beillesztés a még több gondoskodásért

A keratin nélkülözhetetlen alkotóelem a haj számára, melynek köszönhetően a haja erős és egészséges lesz, valamint lenyűgözően fog kinézni. A kerámia keratinnal van dúsítva, így még jobban gondoskodik a hajáról.

Teljes körű vezérlést biztosító 9 digitális hőfokbeállítás

A 9 hőmérséklet-beállítással rendelkező digitális kijelző teljes körű vezérlést biztosít Önnek a hajtípusához illő hőmérséklet beállításához a haj károsodásának elkerülése érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

66

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tetszik a termék

Minden elvárásomnak megfelel.Nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó

09/06/2018

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Könnyű a használata, nem töri meg a hajvéget. Meg vagyok vele elégedve.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó

04/06/2018

Magyarország

Magyarország

Ez a termék kiváló tulajdonságokkal rendelkezik

Egyszerűen használható, a hajtövektől kezdődően készíthető el a göndör tincs. Mivel nincsen a végén csiptető ezért nem töri meg a haj végét, mindenhol egységes lesz. Sokáig benne marad a hajban a göndörség.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. 2 éven keresztüli, 180 °C-on végzett hajgöndörítés szimulációja után; töredezetlen, átlagos európai haj esetén