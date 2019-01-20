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Gyártás megszűnt
Állítsa a tincseit reflektorfénybe
A Sublime Ends hajformázó a törékeny hajvégek védelmére kifejlesztett első hajformázó. A kiváló SplitStop technológiának köszönhetően természetes hatású fürtöket készíthet, anélkül hogy aggódnia kellene. Nem kell többé elbújnia, lépjen ki a rivaldafénybe!
13–25 mm-es kúpos henger
SplitStop technológia
Keratin beillesztés
Digitális hőfokbeállítás
A töredezett hajtincs teljes megelőzésének titka az új SplitStop technológia. Egyedülálló módon ötvözi az optimalizált hőteljesítményt és a minimális súrlódási szintet, ezáltal óvva a haját a károsodástól a hajtőtől egészen a hajvégekig. Nincsenek hirtelen hőmérséklet-változások, így a hajformázás közben folyamatosan és egyenletesen biztosítja az optimális hőt a henger mentén. A sima, kerámia bevonatú henger csökkenti a hajtincsek tapadását. Hozza létre a tökéletes göndör fürtöket, miközben a hajvégek egészségesebbek és élettel teliek.
A keratin nélkülözhetetlen alkotóelem a haj számára, melynek köszönhetően a haja erős és egészséges lesz, valamint lenyűgözően fog kinézni. A kerámia keratinnal van dúsítva, így még jobban gondoskodik a hajáról.
A 9 hőmérséklet-beállítással rendelkező digitális kijelző teljes körű vezérlést biztosít Önnek a hajtípusához illő hőmérséklet beállításához a haj károsodásának elkerülése érdekében.
5.0
5-ből
66
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
HKata
20/01/2019
Magyarország
Tetszik a termék
Minden elvárásomnak megfelel.Nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó
mária4
09/06/2018
Magyarország
Kiváló termék
Könnyű a használata, nem töri meg a hajvéget. Meg vagyok vele elégedve.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó
tekla92
04/06/2018
Magyarország
Ez a termék kiváló tulajdonságokkal rendelkezik
Egyszerűen használható, a hajtövektől kezdődően készíthető el a göndör tincs. Mivel nincsen a végén csiptető ezért nem töri meg a haj végét, mindenhol egységes lesz. Sokáig benne marad a hajban a göndörség.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
2 éven keresztüli, 180 °C-on végzett hajgöndörítés szimulációja után; töredezetlen, átlagos európai haj esetén