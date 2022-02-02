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  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
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  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
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  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás
  • Erőteljes szárítás és gondoskodás

Gyártás megszűnt

EssentialSilence Hajszárító

BHD002/00

4.9
| (186) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Erőteljes szárítás és gondoskodás
1600 W-os teljesítményével a Philips Essential hajszárító hatékony szárítást biztosít, a ThermoProtect hőmérséklet-beállítás pedig óvja a hajat. Egyszerűen használható 3 hőfok- és sebességbeállítással, valamint hideglevegő-fokozattal.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Erőteljes szárítás és gondoskodás

  • 1600 W

  • ThermoProtect beállítás

  • 3 hő- és sebességfokozat

1600 W-os szárítóerő

1600 W-os szárítóerő

Az 1600 W-os hajszárító optimális légáramlást biztosít a gyönyörű eredményért, minden nap.

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

A ThermoProtect hőmérséklet-beállítás optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.

20 mm-es fúvócső a koncentrált légáramért

20 mm-es fúvócső a koncentrált légáramért

A fúvócső koncentrált légáramot biztosít a pontos formázásért és igazításokért.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

186

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

1

02/02/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kisgyermeknek is használható

Egy több mint 20 éves hajszárítót cseréltünk le, amely hasonló teljesítménnyel bírt. Mindemellett fontos szempont volt, hogy a 2 év alatti gyermekeink se féljenek se a hangtól, se a nagy légáramtól. Tökéletesen bevált.

Előnyök

megfelelő teljesítmény, kompakt méret, jó fogás

Hátrányok

nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD002/00 Silence Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD002/00 Silence Hajszárító

29/01/2022

Magyarország

Magyarország

Bevált

Halkan működő terméket kerestem. Valóban halk, illetve nem égetően meleg a levegője. Gyermekbarát...

Előnyök

Halk

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD006/00 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD006/00 Hajszárító

25/12/2020

Magyarország

Magyarország

Gyorsan szárít

Hamar megszárítja a sűrű hajamat is, jó pont, hogy nem túl forró a levegő, amit kifúj, és jó erős motorral rendelkezik, mégis halk. Ajánlom hosszú hajúaknak is! Minőségi termék!

Előnyök

Erős motorja van

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD004/00 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD004/00 Hajszárító

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 