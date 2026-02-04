Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

00

ó

:

47

p

:

19

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
  • Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten

Gyártás megszűnt

3000 SeriesHajszárító

BHD351/10

4.8
| (433) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten
Az egyedülálló kialakítású ThermoProtect tartozék hatékonyan keveri a meleg és hideg levegőt a mindennapos ápoláshoz.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

a ThermoProtect tartozékkal

Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten

  • 2100 W

  • ThermoProtect tartozék

  • Fejlett ionos ápolás

  • 6 hő- és sebességfokozat

Erőteljes szárítás 2100 W-os teljesítménnyel

Erőteljes szárítás 2100 W-os teljesítménnyel

A 2100 W-os hajszárító erőteljes légáramlást biztosít a gyönyörű eredményért, minden nap.

ThermoProtect tartozék

ThermoProtect tartozék

Az egyedülálló kialakítású ThermoProtect tartozék hatékonyan keveri a meleg és hideg levegőt a mindennapos ápoláshoz. 15 °C-kal csökkenti a hőmérsékletet, miközben gyorsan szárítja a hajat.

Speciális ionos ápolás a fényes, könnyen fésülhető hajért

Speciális ionos ápolás a fényes, könnyen fésülhető hajért

Ez a nagy teljesítményű ionos rendszer szárításonként akár 20 millió iont* állít elő, ami fokozza a haj ragyogását. Ennek eredményeként a haj fényes és könnyen kifésülhető lesz.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

433

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

04/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kíváló

Elvárásaimnak tökéletes készülék, könnyű, gyors hajszárítás jó a hideg levegős funkció,.

Előnyök

Kiváló hajszárító

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD351/10 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD351/10 Hajszárító

27/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD351/10 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD351/10 Hajszárító

19/12/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rövid idő alatt kíméletesen

A félhosszú, vastag szálú hajam rövid idő alatt, nem túl meleg hőfokon is a megfelelő beállításokkal szépen szárad, így még formázni is tudom. Az utóbbi gépet már szüleimnek vásároltam, az enyémet már több mint egy éve használom.

Előnyök

Könnyen szárad a hajam és nem lesz töredezett.

Hátrányok

Szeretem a terméket, tehát nem tudok ellene felhozni semmit sem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD340/10 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD340/10 Hajszárító

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. A legmagasabb sebességfokozaton