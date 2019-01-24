2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BRE610/00
Láb-, test- és arcszőrtelenítő
1 tartozék
Vezeték nélküli, akkumulátoros
S alakú markolatkialakítás
Az ergonomikus markolat kézre áll és könnyen mozgatható a maximális irányíthatóság és a testrészek optimális elérése érdekében.
Ez az epilálófej egyedülálló a kemény kerámia anyagának köszönhetően, amely erősen megragadja a szőrszálakat, és még a puha szőrszálakat se engedi kicsúszni.
A rendkívül széles epilálófej nagyobb bőrfelületet ér el minden mozdulattal, lehetővé téve a gyorsabb szőrtelenítést.
Díjak
3.3
5-ből
31
Értékelések
Bogimum
24/01/2019
Magyarország
Praktikus, kényelmes
Szeretem a két fokozatot. Könnyen és gyorsan tölthető, praktikusan, kis helyen tárolható. Rendkívül kényelmes a fogása és hogy vezeték nélkül használható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor
kremity
06/06/2019
България
Отличен продукт!
Епилаторът е много удобен за употреба, а батерията издържа дълго време и няма нужда от често зареждане. Харесва ми опцията да се ползва и под вода и възможността да се почиства под течаща вода. Благодарение на керамичните пинсети епилацията е безболезнена, а след процедурата кожата ми е гладна, без раздразнения и не се зачервява!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Ugnė20
24/04/2019
Lietuva
Puikus epiliatorius, nes pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net pačius mažiausius.
Epiliatorius pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net ir pačius mažiausius. Jis man patinka dar ir dėl to, kad yra atsparus vandeniui - tad jį galima naudoti visur. Taip pat epiliatorius turi masažinį antgalį ir 2 greičio režimus, tad galima naudoti kaip tik labiau patinka. Taip pat epiliatorius yra su šviesele, tad galima pastebėti visus plaukelius bei juos pašalinti.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok