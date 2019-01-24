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  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
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  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
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  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja

Gyártás megszűnt

Satinelle Advancednedves és száraz epilátor

BRE610/00

3.3
| (31) Értékelések

1 díj

Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
Az S alakú fogantyú segíti az irányítást a test egész területén. A kerámiatárcsákkal rendelkező széles fej a bőrhöz közeli, puha szőrszálakat is megragadja a gyors és hosszan tartó eredmény érdekében. Nedves és száraz borotválkozás 1 kiegészítővel.
Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Könnyen irányítható az erőfeszítés nélküli, tartós eredmények érdekében

Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja

  • Láb-, test- és arcszőrtelenítő

  • 1 tartozék

  • Vezeték nélküli, akkumulátoros

  • S alakú markolatkialakítás

S-alakú markolat a könnyű kezelhetőségért a test teljes felületén

Az ergonomikus markolat kézre áll és könnyen mozgatható a maximális irányíthatóság és a testrészek optimális elérése érdekében.

Egyedülálló kerámia anyagból készült epilálófej a jobb fogás érdekében

Egyedülálló kerámia anyagból készült epilálófej a jobb fogás érdekében

Ez az epilálófej egyedülálló a kemény kerámia anyagának köszönhetően, amely erősen megragadja a szőrszálakat, és még a puha szőrszálakat se engedi kicsúszni.

Rendkívül széles epilálófej

Rendkívül széles epilálófej

A rendkívül széles epilálófej nagyobb bőrfelületet ér el minden mozdulattal, lehetővé téve a gyorsabb szőrtelenítést.

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Díjak

  • Award image AWARD-612378

Értékelések

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3.3

5-ből

31

Értékelések

2

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Praktikus, kényelmes

Szeretem a két fokozatot. Könnyen és gyorsan tölthető, praktikusan, kis helyen tárolható. Rendkívül kényelmes a fogása és hogy vezeték nélkül használható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor

06/06/2019

България

България

Отличен продукт!

Епилаторът е много удобен за употреба, а батерията издържа дълго време и няма нужда от често зареждане. Харесва ми опцията да се ползва и под вода и възможността да се почиства под течаща вода. Благодарение на керамичните пинсети епилацията е безболезнена, а след процедурата кожата ми е гладна, без раздразнения и не се зачервява!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

24/04/2019

Lietuva

Lietuva

Puikus epiliatorius, nes pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net pačius mažiausius.

Epiliatorius pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net ir pačius mažiausius. Jis man patinka dar ir dėl to, kad yra atsparus vandeniui - tad jį galima naudoti visur. Taip pat epiliatorius turi masažinį antgalį ir 2 greičio režimus, tad galima naudoti kaip tik labiau patinka. Taip pat epiliatorius yra su šviesele, tad galima pastebėti visus plaukelius bei juos pašalinti.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  