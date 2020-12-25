2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
Az általunk kifejlesztett leggyorsabb epilátor egyedi kerámiatárcsái minden eddiginél nagyobb sebességgel forognak, és erősen megragadják még a finom és rövid szőrszálakat is. Élvezze a selymesen sima bőrt heteken át, és kezelje testrészeit a megfelelő szőrtelenítési módszerekkel.
Lábra és testre
A ker.tárcsák megfogják a szőrszálakat
S alakú markolatkialakítás
+ 4 tartozék
A speciális felületű kerámiából készült, egyedi epilálófej gyengéden megragadja még a legfinomabb szőrszálakat és azokat is, amelyek akár négyszer rövidebbek, mint amik gyantázással eltávolíthatók. A minden eddiginél gyorsabban forgó tárcsák (2200 fordulat/perc) minden korábbi készülékünknél gyorsabb szőrtelenítést tesznek lehetővé.
A rendkívül széles epilálófej nagyobb bőrfelületet ér el minden mozdulattal, lehetővé téve a gyorsabb szőrtelenítést.
Csúszásgátló markolattal rendelkezik, így ideális választás, ha vizesen használja. Kellemesebb, gyengéd élmény zuhanyozás vagy fürdés közben. Használja vezeték nélkül a legnagyobb kényelem érdekében.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz
4.4
5-ből
526
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
Maarm
25/12/2020
Magyarország
Gyorsan epilál
Gyorsan, precízen húzza ki a szőrszálakat, abszolút nem fájdalmas. Jó ár-érték arányú, ajánlom sűrű szőrzetű hölgyeknek is!
Előnyök
Gyors
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE620/00 nedves és száraz epilátor
Használat dátuma 2020-06-25
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE620/00 nedves és száraz epilátor
Használat dátuma 2020-06-25
GMagdi
05/12/2020
Magyarország
Tökéletesen eltávolítja a szőrszálakat
Tökéletesen eltávolítja a szőrszálakat és nem sérti fel a bőrt, nem úgy, mint az előző epilátorom. Teljesen elégedett vagyok vele.
Előnyök
Tökéletes
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE635/00 Nedves és száraz epilátor
Használat dátuma 2020-08-05
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE635/00 Nedves és száraz epilátor
Használat dátuma 2020-08-05
Viki1995
05/12/2020
Magyarország
Tökéletes epilátor
Jól kézre áll, segítségével fájdalommentesen epilálhatok, a lednek köszönhetően könnyen észrevehetőek a halványabb szőrszálak is.
Előnyök
Gyors, hatékony, fájdalommentes
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE631/00 Nedves és száraz epilátor szett
Használat dátuma 2020-06-05
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE631/00 Nedves és száraz epilátor szett
Használat dátuma 2020-06-05
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok