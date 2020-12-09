2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Lábon, testen, arcon és lábfejen
A ker.tárcsák megfogják a szőrszálakat
5 testápolási eljárás
+ 9 tartozék
A speciális felületű kerámiából készült, egyedi epilálófej gyengéden megragadja még a legfinomabb szőrszálakat és azokat is, amelyek akár négyszer rövidebbek, mint amik gyantázással eltávolíthatók. A minden eddiginél gyorsabban forgó tárcsák (2200 fordulat/perc) minden korábbi készülékünknél gyorsabb szőrtelenítést tesznek lehetővé.
A rendkívül széles epilálófej nagyobb bőrfelületet ér el minden mozdulattal, lehetővé téve a gyorsabb szőrtelenítést.
Díjnyertes formatervezés* a problémamentes szőrtelenítésért
4.4
5-ből
286
Értékelések
87%
ajánlja ezt a terméket
K.Sandra.Anna
09/12/2020
Magyarország
Mindenkinek ajánlom!
Olyan epilátort kerestem, ami könnyen használható, gyors és alapos. Ez a kis készülék pont ilyen. Mivel vezeték nélküli, és vízálló, bárhol-bármikor tudom használni, a nagyon rövid szörszálakat is kitépi, a beépített világítás is segíti az alapos epilálást. Már el sem tudnám képzelni nélküle az életem. (Extra tipp, vizes börön használva a fájdalom is minimálisra csökken.)
Előnyök
Vezeték nélküli, nagyon kis szörszálat is kitép.
Hátrányok
Nincs ilyen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Prestige BRE652/00 Nedves és száraz epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Prestige BRE652/00 Nedves és száraz epilátor
Forlu
08/12/2020
Magyarország
Az eddigi legjobb epilátorom
Tavaly karácsonyra vettem a készüléket, s annak ellenére, hogy már egyszer leejtettem, teljesen jól működik, semmi hibája nincsen. Nagyon szeretem, hogy víz alatt is lehet használni, illetve hogy egy feltöltéssel egy teljes epilálást kibír. A markolata abszolút kézre áll, s könnyen tisztítható. Bár a plusz alkatrészeket csak ritkán használnom, azokkal is teljesen meg vagyok elégedve. Remélem, hogy még sokáig ki fog tartani, mert nagyon bevált!
Előnyök
Kézre álló, sokáig kitart egy töltéssel, víz alatt is használható, nem kell kábel használat közben, s gyönyörű a színe.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Prestige BRE652/00 Nedves és száraz epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Prestige BRE652/00 Nedves és száraz epilátor
Boszika32
01/08/2020
Magyarország
Nélkülözhetetlen!
Még mindig nagyon szeretjük, lassan egy éve megvan! Hamarabb kellett volna megvennem :)
Előnyök
Precíz, gyors, hatekony
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Prestige BRE652/00 Nedves és száraz epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Prestige BRE652/00 Nedves és száraz epilátor
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok
iF formatervezési díj 2016