2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
0,5 mm-es precíziós beállításokkal
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
60 perc vez. nélk. haszn./1 óra töltés
Lift & Trim rendszer
A Philips szakállvágó tökéletes a borostához, és új Lift & Trim rendszerrel rendelkezik: egy fésű, amely felemeli és a pengék szintjére vezeti a szőrszálakat az egyenletes vágás érdekében.
A Philips 3000-es szakállvágó önélező acélpengéi ugyanolyan élesek és hatékonyak maradnak, mint az első napon, hogy újra és újra tökéletes, ugyanakkor kíméletes nyírást biztosítsanak.
A karcolások és irritáció megelőzésére tervezett pengék lekerekített végekkel rendelkeznek a egyenletesebb bőrkontaktus érdekében.
4.6
5-ből
230
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
Philips szakállvágó
17/01/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ár/értek szerint rendben
Korábbi Philips típust cseréltem, mert annak az akku-ja már nem akart helytállni. Annak is nagyon hasonlóak voltak a tulajdonságai, mint ennek a készüléknek, azt 2017 éve elejétől használtam rendszeresen, teljes megelégedéssel. Fogásra jó, ki nem csúszik a kézből a műanyag test ellenére. Nem gagyi rideg műanyag hatású, de nyilván a helyén kell kezelni a dolgot így ne a prémium érzetet várhatjuk. Vágás szempontjából is teljesen megfelelő. Az üzemidőre még nem tudok konkrétat írni, de ha azt tudja amit az elődje újkorában és azt miért ne tudná, teljesen megfelelő lesz. Nem várható el egy ilyen pici akkumulátortól, hogy az 4-5 órán át dolgozzon egy töltés után. Az jó hogy ennek a fejét is le lehet venni és lemosható vízzel. A töltőkábele elég hosszú, így nem lehet gond a kábelről üzemeltetés sem.
Előnyök
Nem drága, a pengéje nem igényel élezést/olajozást, jó a fogása, de nyilván nem prémium kategória. Hosszú a töltője kábele. A készülék feje mosható. Tartozék a tasak a gép mellé.
Hátrányok
Egyenlőre nem tapasztaltam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Szakállvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Szakállvágó
Rencsusz
07/01/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló minőségű a termék
A párom azt mondja, álom a borotválkozás a termékkel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Szakállvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Szakállvágó
localhost
29/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Imádnivaló!
Eddig is Philips szakállvágóm volt, de az a mostani túltesz az elődjénél is. Kifogástalan.
Előnyök
Nyíróképesség, akku élettartam
Hátrányok
N/A
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Szakállvágó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Szakállvágó
A Lift & Trim rendszer 30%-kal gyorsabban vág – a korábbi Philips hajvágóhoz képest