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Összes sorozat

  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
  • Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért

Gyártás megszűnt

Beardtrimmer series 3000Szakállvágó

BT3222/14

4.6
| (230) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért
Az innovatív Lift & Trim rendszerrel ellátott vágókészülék felemeli és megfogja az alacsonyan fekvő szőrszálakat a hatékony és egyenletes vágási eredmény érdekében. Így egyszerűen elérheti a kívánt stílust: 3 napos borosta, rövid vagy hosszú szakáll.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

Önélező titán pengék

Gyors és pontos vágás az egyszerű formázásért

  • 0,5 mm-es precíziós beállításokkal

  • Titánbevonatú pengék

  • 60 perc vez. nélk. haszn./1 óra töltés

  • Lift & Trim rendszer

Egyenletesen vág, és megragadja még az alacsonyan fekvő szőrszálakat is

Egyenletesen vág, és megragadja még az alacsonyan fekvő szőrszálakat is

A Philips szakállvágó tökéletes a borostához, és új Lift & Trim rendszerrel rendelkezik: egy fésű, amely felemeli és a pengék szintjére vezeti a szőrszálakat az egyenletes vágás érdekében.

Extra éles pengék az extra pontos eredményért

Extra éles pengék az extra pontos eredményért

Tervezéséből adódóan pont olyan éles és hatékony, mint az első napon – ezek a önélező, titánbevonatú acélpengék kíméletes vágást biztosítanak újra és újra.

Hosszabb élettartamú akkumulátor

Hosszabb élettartamú akkumulátor

Ez a szakállvágó a DuraPower technológiával csökkenti a pengék súrlódását, kíméli a motort, és az akkumulátor négyszer hosszabb ideig működik vele.

Műszaki adatok

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

230

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

2

17/01/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ár/értek szerint rendben

Korábbi Philips típust cseréltem, mert annak az akku-ja már nem akart helytállni. Annak is nagyon hasonlóak voltak a tulajdonságai, mint ennek a készüléknek, azt 2017 éve elejétől használtam rendszeresen, teljes megelégedéssel. Fogásra jó, ki nem csúszik a kézből a műanyag test ellenére. Nem gagyi rideg műanyag hatású, de nyilván a helyén kell kezelni a dolgot így ne a prémium érzetet várhatjuk. Vágás szempontjából is teljesen megfelelő. Az üzemidőre még nem tudok konkrétat írni, de ha azt tudja amit az elődje újkorában és azt miért ne tudná, teljesen megfelelő lesz. Nem várható el egy ilyen pici akkumulátortól, hogy az 4-5 órán át dolgozzon egy töltés után. Az jó hogy ennek a fejét is le lehet venni és lemosható vízzel. A töltőkábele elég hosszú, így nem lehet gond a kábelről üzemeltetés sem.

Előnyök

Nem drága, a pengéje nem igényel élezést/olajozást, jó a fogása, de nyilván nem prémium kategória. Hosszú a töltője kábele. A készülék feje mosható. Tartozék a tasak a gép mellé.

Hátrányok

Egyenlőre nem tapasztaltam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Szakállvágó

07/01/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló minőségű a termék

A párom azt mondja, álom a borotválkozás a termékkel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Szakállvágó

29/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Imádnivaló!

Eddig is Philips szakállvágóm volt, de az a mostani túltesz az elődjénél is. Kifogástalan.

Előnyök

Nyíróképesség, akku élettartam

Hátrányok

N/A

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Szakállvágó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Szakállvágó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.