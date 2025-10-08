Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

15

n

23

ó

:

20

p

:

05

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést
  • Még a formázás sem igényel erőfeszítést

Gyártás megszűnt

Beardtrimmer series 5000Borostanyíró

BT5205/16

4.6
| (229) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Még a formázás sem igényel erőfeszítést
Ez a teljesen fém pengékkel rendelkező formázó lehetővé teszi Önnek azt az éppen 3 napos borostát, illetve a rövid vagy hosszú szakállat, amelyre vágyik. Új, beépített szőrszálemelő fésűnk megemeli a szőrszálakat a hatékony, egyszeri végighúzást igénylő, egyenletes formázási eredmények érdekében
Összes előny megtekintése

Dinamikus szakállvezető rendszer az egyenletes eredményért

Még a formázás sem igényel erőfeszítést

  • 0,2 mm-es precíziós beállítások

  • Tiszta fém pengék

  • 70 perc vez. nélk. haszn./1 óra töltés

  • Beépített szőrszálemelő fésű

Megemeli a szőrszálat a penge szintjéig, az egyenletes eredményért

Megemeli a szőrszálat a penge szintjéig, az egyenletes eredményért

A Dynamic Beard Guide System (dinamikus szakállvezető rendszer) a beépített szőrszálemelő fésű segítségével megemeli a szőrszálakat a pengék szintjéig az egyenletes vágási eredmény érdekében, így pontosan megvalósíthatja a 3 napos borostát, a rövid szakállat vagy a hosszú szakállat, ahogyan kívánja.

A szőrszálakat a vágóélhez vezeti a könnyű vágás érdekében

A szőrszálakat a vágóélhez vezeti a könnyű vágás érdekében

Vágja le a borostát egyetlen gyors menetben, miközben kíméletes a bőréhez. Az új beépített szőrszálemelő fésű megemeli a szőrszálakat és azokat a pengék szintjére vezeti a könnyű, egyenletes vágás érdekében.

A pengék kettős éllel rendelkeznek a gyorsabb vágás érdekében*

A pengék kettős éllel rendelkeznek a gyorsabb vágás érdekében*

Ez a vágókészülék kettős élű, tiszta fém pengékkel rendelkezik, amelyek minden menetben több szőrszálat vágnak le, így gyorsabbá téve a vágást.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

229

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

08/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

philips szakálnyíró

Minőségi termék. Vízálló, akkumulátoros, állítható fejméret, hordtáska jár hozzá.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

30/06/2025

Magyarország

Magyarország

Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Legjobb szakáll formázó amit eddig használtam. Csak ajánlani tudom.

Előnyök

Legjobb szakáll formázó amit eddig használtam. Csak ajánlani tudom. Nagyon sokáig működik és nagyon hamar is feltölt.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

24/06/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Remek mindenes

Könnyen használható, halk, alaposan nyír. Sokféle beállítás szakállra, hajra. Egy töltéssel sokáig bírja. Eddig remek, bízom benne továbbra is jól működik.

Előnyök

Könnyű, kézre áll, hajra és szakállra is remek, halk, alaposan nyír, akksija jól bírja.

Hátrányok

Keskeny a nyírófej, de kompromisszumos, nekem megfelelő.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Szakállvágó

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Philips termékelődjéhez képest