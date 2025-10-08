2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
0,2 mm-es precíziós beállítások
Tiszta fém pengék
70 perc vez. nélk. haszn./1 óra töltés
Beépített szőrszálemelő fésű
A Dynamic Beard Guide System (dinamikus szakállvezető rendszer) a beépített szőrszálemelő fésű segítségével megemeli a szőrszálakat a pengék szintjéig az egyenletes vágási eredmény érdekében, így pontosan megvalósíthatja a 3 napos borostát, a rövid szakállat vagy a hosszú szakállat, ahogyan kívánja.
Vágja le a borostát egyetlen gyors menetben, miközben kíméletes a bőréhez. Az új beépített szőrszálemelő fésű megemeli a szőrszálakat és azokat a pengék szintjére vezeti a könnyű, egyenletes vágás érdekében.
Ez a vágókészülék kettős élű, tiszta fém pengékkel rendelkezik, amelyek minden menetben több szőrszálat vágnak le, így gyorsabbá téve a vágást.
Díjak
4.6
5-ből
229
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Jordan22999
08/10/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
philips szakálnyíró
Minőségi termék. Vízálló, akkumulátoros, állítható fejméret, hordtáska jár hozzá.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó
Lacimac
30/06/2025
Magyarország
Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó
Legjobb szakáll formázó amit eddig használtam. Csak ajánlani tudom.
Előnyök
Legjobb szakáll formázó amit eddig használtam. Csak ajánlani tudom. Nagyon sokáig működik és nagyon hamar is feltölt.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó
Szőrszál Hasogató
24/06/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Remek mindenes
Könnyen használható, halk, alaposan nyír. Sokféle beállítás szakállra, hajra. Egy töltéssel sokáig bírja. Eddig remek, bízom benne továbbra is jól működik.
Előnyök
Könnyű, kézre áll, hajra és szakállra is remek, halk, alaposan nyír, akksija jól bírja.
Hátrányok
Keskeny a nyírófej, de kompromisszumos, nekem megfelelő.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Szakállvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Szakállvágó
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