2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
0,5 mm-es precíziós beállításokkal
Önélező, fém vágópengék
Akár 75 perc használat/1 óra töltés
Nagy teljesítményű vákuumos technológia
A Philips 7000 szakállvágó nagy teljesítményű vákuumrendszere 50%-kal erősebb, jobb légáramlást* biztosít, így a levágott szőrszálak akár 95%-át** képes begyűjteni a felfordulásmentes vágás érdekében.
A borostának esélye sincs. Az Lift&Trim Pro rendszer összegyűjti az alacsonyan fekvő szőrszálakat, és a precíz vágás érdekében a pengék felé emeli őket – miközben hosszú szakállhoz is ideális vágókészülék.
A kettős élű vágópengék még a legvastagabb szőrszálakat is eltávolítják, így minden alkalommal precíz körvonalakat és kiváló vágást biztosítanak. Nincs szükség olajra vagy cserepengékre.
4.1
5-ből
173
Értékelések
81%
ajánlja ezt a terméket
Tonimachine
15/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon jó termék!
A szakál vágó kiváló minőségű. Szuper éles pengék, nem húz. Tökéletesen egyforma méretűre vágja az arcszörzetet. A testszörtelenítő is megfelel az elvárásaimnak. Csak ajánlani tudom! Árértékben arányában kiváló! Jó vásárlás volt.
Előnyök
Praktikus.
Hátrányok
Nincs.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Vákuumos szakállvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Vákuumos szakállvágó
Viko11
18/12/2020
Magyarország
Szuper funkciokkal rendelkezik
Tökéletesen szivja a vákuum rendszer a szorszalakat,alig hagy maga utan szőrt.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 7000 BT7512/15 Vákuumos szakállvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 7000 BT7512/15 Vákuumos szakállvágó
G070
15/12/2020
Magyarország
Kiválóan teszi a dolgát!
A vakuum rendszer tényleg jól működik, hasznos dolog. Gyorsan feltölthető és sokáig használható.
Előnyök
Vakuum rendszer, gyors töltés, precíz vágáshossz beállítás.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vákuumos szakállvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vákuumos szakállvágó
Philips termékelődjéhez képest
Laboratóriumi környezetben, szőrcsomókon tesztelve