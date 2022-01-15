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Összes sorozat

  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
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  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
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  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
  • Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után

Gyártás megszűnt

Beardtrimmer series 7000Vákuumos szakállvágó

BT7500/15

4.1
| (173) Értékelések | 81% ajánlja ezt a terméket
Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után
Vágja a szakállát, bajszát és pajeszát anélkül, hogy felfordulást hagyna maga körül. Az új Philips Vákuumos szakállvágó továbbfejlesztett, nagy teljesítményű rendszerrel rendelkezik, ami 50%-kal erősebb* légáramot biztosít. Hatékonyan gyűjti össze a levágott szőrszálakat, ezáltal felfordulás nélküli szakállvágást tesz lehetővé.
Összes előny megtekintése

A Philips 1. számú, tiszta vágást biztosító készüléke

Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után

  • 0,5 mm-es precíziós beállításokkal

  • Önélező, fém vágópengék

  • Akár 75 perc használat/1 óra töltés

  • Nagy teljesítményű vákuumos technológia

Jobb légáramlással a felfordulásmentes vágáshoz

Jobb légáramlással a felfordulásmentes vágáshoz

A Philips 7000 szakállvágó nagy teljesítményű vákuumrendszere 50%-kal erősebb, jobb légáramlást* biztosít, így a levágott szőrszálak akár 95%-át** képes begyűjteni a felfordulásmentes vágás érdekében.

Egyenletesen vág, és megragadja még az alacsonyan fekvő szőrszálakat is

Egyenletesen vág, és megragadja még az alacsonyan fekvő szőrszálakat is

A borostának esélye sincs. Az Lift&Trim Pro rendszer összegyűjti az alacsonyan fekvő szőrszálakat, és a precíz vágás érdekében a pengék felé emeli őket – miközben hosszú szakállhoz is ideális vágókészülék.

Karbantartást nem igénylő, önélező vágópengék

Karbantartást nem igénylő, önélező vágópengék

A kettős élű vágópengék még a legvastagabb szőrszálakat is eltávolítják, így minden alkalommal precíz körvonalakat és kiváló vágást biztosítanak. Nincs szükség olajra vagy cserepengékre.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.1

5-ből

173

Értékelések

81%

ajánlja ezt a terméket

15/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon jó termék!

A szakál vágó kiváló minőségű. Szuper éles pengék, nem húz. Tökéletesen egyforma méretűre vágja az arcszörzetet. A testszörtelenítő is megfelel az elvárásaimnak. Csak ajánlani tudom! Árértékben arányában kiváló! Jó vásárlás volt.

Előnyök

Praktikus.

Hátrányok

Nincs.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Vákuumos szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Vákuumos szakállvágó

18/12/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper funkciokkal rendelkezik

Tökéletesen szivja a vákuum rendszer a szorszalakat,alig hagy maga utan szőrt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 7000 BT7512/15 Vákuumos szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 7000 BT7512/15 Vákuumos szakállvágó

15/12/2020

Magyarország

Magyarország

Kiválóan teszi a dolgát!

A vakuum rendszer tényleg jól működik, hasznos dolog. Gyorsan feltölthető és sokáig használható.

Előnyök

Vakuum rendszer, gyors töltés, precíz vágáshossz beállítás.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vákuumos szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vákuumos szakállvágó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Philips termékelődjéhez képest

  2. Laboratóriumi környezetben, szőrcsomókon tesztelve