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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

BTM2310/12

4.4
| (18) Értékelések | 87% ajánlja ezt a terméket
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Hallgassa kedvenc dallamait okostelefonjáról, játssza le Bluetooth kapcsolaton keresztül zenetárát és kedvenc MP3-CD-it ezen a kompakt, univerzális Philips hangrendszeren. A beépített USB töltőcsatlakozón át valamennyi készülékét feltöltheti, az okostelefonoktól kezdve a táblagépekig.
Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

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  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB port a töltéshez

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

15 W maximális kimeneti teljesítmény

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

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Értékelések

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4.4

5-ből

18

Értékelések

87%

ajánlja ezt a terméket

1

25/12/2020

România

România

Foarte practic !

Ma conectez la ele prin bluetooth atat cu orice smartphone cat si cu desktopul sau laptopurile. Poti pune muzica de pe un dtick USB sau chiar (pentru "nostalgici") de pe CD-uri cu mp3 sau audio ... Calitatea sunetului in boxe este in regula (pentru urechi nepretentioase, consider ca se aude mai mult decat decent). Cineva se plangea de volum, poate a avut ghinion cu vreo defectiune, eu cu volumul la maxim nu pot sta in camera, se aude tare intr-o sufragerie de bloc.

Előnyök

Conectarea BT, citire mp3 de pe stick sau CD.

Hátrányok

Nu am gasit.

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2310 Microsistem muzical

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2310 Microsistem muzical

29/05/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

Excelent pentru apartament

Îmi place că este compact, funcții utile, citește diverse formate (am descoperit cu ocazia asta un CD vechi cu mp3-uri). Firele boxelor sunt cam scurte dar depinde cum le pozitionezi.

Előnyök

Sunet clar, receptie radio excelentă

Hátrányok

Fire scurte de la unitate la boxe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2310 Microsistem muzical

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2310 Microsistem muzical

01/06/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Jednoduchý design, jednoduché ovládání, překvapivý výkon na relativně malou sestavu. BT funguje perfektně (spárování s mobilem nebo NB otázka pár vteřin). Jediná výtka, nezobrazuje informace o přehrávaných skladbách (CD, USB) a také nezobrazuje informace o naladěné radiostanici (ani název, ani informace o přehrávaných skladbách). Tato funkce ale není uvedena, takže to není chyba spotřebiče. Výborný poměr výkon/cena. Mohu jen doporučit.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2310 Hudební mikrosystém

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2310 Hudební mikrosystém

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.