2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port a töltéshez
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.
Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
4.4
5-ből
18
Értékelések
87%
ajánlja ezt a terméket
ion1001
25/12/2020
România
Foarte practic !
Ma conectez la ele prin bluetooth atat cu orice smartphone cat si cu desktopul sau laptopurile. Poti pune muzica de pe un dtick USB sau chiar (pentru "nostalgici") de pe CD-uri cu mp3 sau audio ... Calitatea sunetului in boxe este in regula (pentru urechi nepretentioase, consider ca se aude mai mult decat decent). Cineva se plangea de volum, poate a avut ghinion cu vreo defectiune, eu cu volumul la maxim nu pot sta in camera, se aude tare intr-o sufragerie de bloc.
Előnyök
Conectarea BT, citire mp3 de pe stick sau CD.
Hátrányok
Nu am gasit.
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2310 Microsistem muzical
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2310 Microsistem muzical
cocolosh
29/05/2020
România
Ellenőrzött vevő
Excelent pentru apartament
Îmi place că este compact, funcții utile, citește diverse formate (am descoperit cu ocazia asta un CD vechi cu mp3-uri). Firele boxelor sunt cam scurte dar depinde cum le pozitionezi.
Előnyök
Sunet clar, receptie radio excelentă
Hátrányok
Fire scurte de la unitate la boxe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2310 Microsistem muzical
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2310 Microsistem muzical
Canvas
01/06/2018
Česká republika
Doporučuji
Jednoduchý design, jednoduché ovládání, překvapivý výkon na relativně malou sestavu. BT funguje perfektně (spárování s mobilem nebo NB otázka pár vteřin). Jediná výtka, nezobrazuje informace o přehrávaných skladbách (CD, USB) a také nezobrazuje informace o naladěné radiostanici (ani název, ani informace o přehrávaných skladbách). Tato funkce ale není uvedena, takže to není chyba spotřebiče. Výborný poměr výkon/cena. Mohu jen doporučit.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2310 Hudební mikrosystém
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2310 Hudební mikrosystém