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Gyártás megszűnt

Bluetooth®-os dokkolós hangsugárzó

DS3480/12

Az otthonába illő hangzás, vezeték nélkül

A DS3480 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, ráadásul még töltés közben is kristálytiszta hangzást biztosít. Bluetooth adatátvitellel és akkumulátorral bárhol élvezheti a zenét, vezeték nélkül.

Összes előny megtekintése

Az otthonába illő hangzás, vezeték nélkül

  • Lightning csatlakozó

  • iPod/iPhone készülékhez

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Dinamikus, teljes teret betöltő hangzás

A továbbfejlesztett, digitális hangfeldolgozó algoritmussal, két aktív hangszóró-meghajtóval és basszusporttal rendelkező dokkolós hangsugárzó tiszta, természetes hanggal, és mély, erőteljes basszussal tölti be a teret.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.