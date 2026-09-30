2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS3480/12
Az otthonába illő hangzás, vezeték nélkül
A DS3480 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, ráadásul még töltés közben is kristálytiszta hangzást biztosít. Bluetooth adatátvitellel és akkumulátorral bárhol élvezheti a zenét, vezeték nélkül.
Lightning csatlakozó
iPod/iPhone készülékhez
Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.
A továbbfejlesztett, digitális hangfeldolgozó algoritmussal, két aktív hangszóró-meghajtóval és basszusporttal rendelkező dokkolós hangsugárzó tiszta, természetes hanggal, és mély, erőteljes basszussal tölti be a teret.
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