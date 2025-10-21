Keresőkifejezés

      2000 Series Gőzölős vasaló

      DST2010/20

      Megbízható teljesítmény a vezető vasalómárkától

      Vasaljon könnyedén a könnyű felépítésű DST2000 Series vasalóval. A percenként akár 25 g-os, erőteljes gőzölésnek és a gőzlövetnek köszönhetően a legmakacsabb gyűrődéseket is hatásosan eltávolíthatja, míg a tapadásmentes vasalótalp minden vasalható anyagon akadálymentest siklást biztosít.

      Megbízható teljesítmény a vezető vasalómárkától

      Egyszerű és hatékony vasalás

      • Akár 25 g/perc folyamatos gőzkibocsátás a gyűrődések eltávolítása érdekében
      • 4 gőzbeállítás bármilyen gyűrődéshez
      • Tapadásmentes vasalótalp a könnyed és gyors siklásért
      • Könnyű kialakítás a gyors és könnyű vasalás érdekében
      • 250 ml-es víztartály a nagyobb vasalási mennyiségekhez
      Akár 25 g/perc folyamatos gőzkibocsátás a gyűrődések eltávolítása érdekében

      Akár 25 g/perc folyamatos gőzkibocsátás a gyűrődések eltávolítása érdekében

      Az erőteljes, percenként akár 25 g-os gőzkibocsátás a gyűrődések hatékony eltávolításával megkönnyíti a vasalást. Az erős gőzlövettel kombinálva még a legmakacsabb gyűrődések is eltávolíthatók.

      4 gőzbeállítás bármilyen vasalható anyag gyűrődéseinek eltávolítása érdekében

      4 gőzbeállítás bármilyen vasalható anyag gyűrődéseinek eltávolítása érdekében

      A vasaló által biztosított többféle gőzbeállításnak köszönhetően könnyedén eltávolíthatók a különböző anyagok gyűrődései: érzékeny anyagok, pl. selyem esetében állítson be alacsony gőzkibocsátást; vastagabb anyagok esetében válassza az erősebb gőzbeállítást.

      Tapadásmentes vasalótalp a könnyed és gyors siklásért

      Tapadásmentes vasalótalp a könnyed és gyors siklásért

      Tapasztalja meg a könnyed siklást minden vasalható ruhanemű esetében a tapadásmentes vasalótalpnak köszönhetően. A vasaló különleges bevonattal van ellátva, így simábban siklik, Ön pedig gyorsabban végez.

      Könnyű kialakítás a gyors és könnyű vasalás érdekében

      Könnyű kialakítás a gyors és könnyű vasalás érdekében

      A termék könnyű kialakításának köszönhetően könnyedén kivasalhatja a ruhadarabjait.

      250 ml-es víztartály a nagyobb vasalási mennyiségekhez

      250 ml-es víztartály a nagyobb vasalási mennyiségekhez

      A nagy méretű, 250 ml-es víztartály hosszabb vasalást tesz lehetővé, és kevesebb feltöltést igényel. Használja ki hatékonyan a rendelkezésére álló időt, és vasaljon ki több ruhadarabot egy vasalás alkalmával.

      Vízkőmentesítő funkció a hosszan tartó teljesítmény érdekében

      Vízkőmentesítő funkció a hosszan tartó teljesítmény érdekében

      A vízkőmentesítő funkció csúszkájának köszönhetően könnyen eltávolíthatja a vízkövet a vasalóból. A vasaló optimális állapotának fenntartása érdekében havonta egyszer használja ezt a funkciót, ha hagyományos csapvizet használ.

      Cseppzáró technológia a vasalás közbeni szivárgás megelőzése érdekében

      Cseppzáró technológia a vasalás közbeni szivárgás megelőzése érdekében

      Cseppzáró rendszerünk megelőzi a szivárgást és a ruhaneműk vízcseppek okozta foltosodását, így bármilyen kívánt hőmérsékleten aggodalmak nélkül vasalhat.

      Nagy méretű betöltőnyílás az egyszerű vízfeltöltés érdekében

      Nagy méretű betöltőnyílás az egyszerű vízfeltöltés érdekében

      A vasaló elején található, nagy méretű töltőnyílás megkönnyíti a víz újratöltését.

      Elpusztítja a baktériumok akár 99,9%-át*

      Elpusztítja a baktériumok akár 99,9%-át*

      A Philips 2000 Series vasaló a gyűrődések eltávolítása mellett a baktériumok akár 99,9%-át elpusztítja*, így felfrissíti a ruhákat, és eltávolítja a ruhaneműkből a kellemetlen szagokat.

      Műszaki adatok

      • Kivitelezési jellemzők

        Szín(ek)
        Tengerkék

      • Műszaki adatok

        Melegítési idő
        30 mp

      • Egyszerűen használható

        Víztartály űrtartalma
        250  nm
        Vasalótalp neve
        Tapadásmentes
        Cseppzáró rendszer
        Igen
        Vízpermet
        Igen

      • Kényelmes vasalás

        Kábel hossza
        1,9  m

      • Garancia

        2 éves, világszerte érvényes garancia
        Igen

      • Gyors gyűrődéseltávolítás

        Tápellátás
        2000  W
        Folyamatos gőzkibocsátás
        25 g/perc
        Gőzlövet
        100  g
        Függőleges gőzölés
        Nem
        Változtatható gőzölési szintek
        Igen

      • Vízkőmentesítés

        Vízkőmentesítés és tisztítás
        Smart Calc Clean

      • Méret és tömeg

        Vasaló tömege
        0,95  kg

      • *Külső intézmény által bevizsgálva E. coli 8099, a S. aureus ATCC 6538 és a C. albicans ATCC 10231 baktériumokra vonatkozóan, pamut anyagon, 10 másodperces gőzölési idővel.
