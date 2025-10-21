DST2010/20
Megbízható teljesítmény a vezető vasalómárkától
Vasaljon könnyedén a könnyű felépítésű DST2000 Series vasalóval. A percenként akár 25 g-os, erőteljes gőzölésnek és a gőzlövetnek köszönhetően a legmakacsabb gyűrődéseket is hatásosan eltávolíthatja, míg a tapadásmentes vasalótalp minden vasalható anyagon akadálymentest siklást biztosít.Összes előny megtekintése
Az erőteljes, percenként akár 25 g-os gőzkibocsátás a gyűrődések hatékony eltávolításával megkönnyíti a vasalást. Az erős gőzlövettel kombinálva még a legmakacsabb gyűrődések is eltávolíthatók.
A vasaló által biztosított többféle gőzbeállításnak köszönhetően könnyedén eltávolíthatók a különböző anyagok gyűrődései: érzékeny anyagok, pl. selyem esetében állítson be alacsony gőzkibocsátást; vastagabb anyagok esetében válassza az erősebb gőzbeállítást.
Tapasztalja meg a könnyed siklást minden vasalható ruhanemű esetében a tapadásmentes vasalótalpnak köszönhetően. A vasaló különleges bevonattal van ellátva, így simábban siklik, Ön pedig gyorsabban végez.
A termék könnyű kialakításának köszönhetően könnyedén kivasalhatja a ruhadarabjait.
A nagy méretű, 250 ml-es víztartály hosszabb vasalást tesz lehetővé, és kevesebb feltöltést igényel. Használja ki hatékonyan a rendelkezésére álló időt, és vasaljon ki több ruhadarabot egy vasalás alkalmával.
A vízkőmentesítő funkció csúszkájának köszönhetően könnyen eltávolíthatja a vízkövet a vasalóból. A vasaló optimális állapotának fenntartása érdekében havonta egyszer használja ezt a funkciót, ha hagyományos csapvizet használ.
Cseppzáró rendszerünk megelőzi a szivárgást és a ruhaneműk vízcseppek okozta foltosodását, így bármilyen kívánt hőmérsékleten aggodalmak nélkül vasalhat.
A vasaló elején található, nagy méretű töltőnyílás megkönnyíti a víz újratöltését.
A Philips 2000 Series vasaló a gyűrődések eltávolítása mellett a baktériumok akár 99,9%-át elpusztítja*, így felfrissíti a ruhákat, és eltávolítja a ruhaneműkből a kellemetlen szagokat.
