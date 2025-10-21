Megbízható teljesítmény a vezető vasalómárkától

Vasaljon könnyedén a könnyű felépítésű DST2000 Series vasalóval. A percenként akár 25 g-os, erőteljes gőzölésnek és a gőzlövetnek köszönhetően a legmakacsabb gyűrődéseket is hatásosan eltávolíthatja, míg a tapadásmentes vasalótalp minden vasalható anyagon akadálymentest siklást biztosít.