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Összes sorozat

  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált

7000 SeriesHV gőzölős vasaló, sötétkék

DST7030/20

4
| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A gőzölési teljesítmény garantált
Hosszan tartó teljesítmény Quick Calc Release és SteamGlide Plus vasalótalppal, és fokozott ellenállás a karcokkal szemben.
Összes előny megtekintése

A továbbfejlesztett gőzlövetnek köszönhetően

A gőzölési teljesítmény garantált

  • 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

  • 250 g-os gőzlövet

  • SteamGlide Plus vasalótalp

  • Biztonsági automatikus kikapcsolás

Akár 250 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

Akár 250 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.

Quick Calc Release funkció

Quick Calc Release funkció

Quick Calc Release a vasaló könnyű tisztításáért és a hosszan tartó gőzteljesítményért.

A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

Cseppzáró rendszerünk megakadályozza a szivárgást, így elkerülhető a vízcseppek okozta foltosodás, és bármilyen hőmérsékleten magabiztosan vasalhat.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2

22/10/2024

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Чудова праска, те що треба!

Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

02/07/2024

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Обычный утюг

Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг

Hátrányok

Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

01/05/2024

Україна

Україна

Задоволення при використанні праски

Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%

Előnyök

Не пригодах подошва

Hátrányok

Немає

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.