2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás
250 g-os gőzlövet
SteamGlide Plus vasalótalp
Biztonsági automatikus kikapcsolás
Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.
Quick Calc Release a vasaló könnyű tisztításáért és a hosszan tartó gőzteljesítményért.
Cseppzáró rendszerünk megakadályozza a szivárgást, így elkerülhető a vízcseppek okozta foltosodás, és bármilyen hőmérsékleten magabiztosan vasalhat.
4.0
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Elizabeth27
22/10/2024
Україна
Ellenőrzött vevő
Чудова праска, те що треба!
Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Baraban
02/07/2024
Україна
Ellenőrzött vevő
Обычный утюг
Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг
Hátrányok
Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
LudMilka_11
01/05/2024
Україна
Задоволення при використанні праски
Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%
Előnyök
Не пригодах подошва
Hátrányok
Немає
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur