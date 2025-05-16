2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DST8020/20
3000 W-os teljesítmény
Garantáltan nem éget
SteamGlide Elite vasalótalp
55 g/perc folyamatos gőzkibocsátás
Hamar hozzáfoghat a vasaláshoz, a nagyobb teljesítmény gyors felmelegedést biztosít.
Az 55 g/perc folyamatos gőzkibocsátásnak köszönhetően a ruhanemű felett végzett minden mozdulat eredményes, így gyorsabban eltávolíthatók a gyűrődések.
A 240 g-os erős gőzlövet minden ruhadarabból eltávolítja a makacs gyűrődéseket.
Díjak
2.8
5-ből
4
Értékelések
Karool
16/05/2025
Česká republika
Dokonalost
Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.
Előnyök
Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.
Hátrányok
Zatím nic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
teta1
10/06/2024
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
výborná kvalita
rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)
Előnyök
automatické nastavení teploty
Hátrányok
kabel není jak namotat na žehličku
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Zimička
16/12/2025
Slovensko
Nie som s ňou spokojná
Jediná výhoda tejto, žehličky že nespálite látku. Prvú sme reklamovali lebo púšťala veľa vody, vytvárala mokré fľaky, ľutujem že som súhlasila s výmenou, aj táto sem tam vypúšťa mláky na látku, časom žehlí horšie a horšie. Má problém vyžehliť posteľné prádlo stále je dokrčené. Zvažujem kúpu novej žehličky nemám už na ňu nervy
Ez az értékelés a következőhöz készült: Séria Azur 8000 DST8020/20 Naparovacia žehlička
Ez az értékelés a következőhöz készült: Séria Azur 8000 DST8020/20 Naparovacia žehlička