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Azur 8000 Series Gőzölős vasaló

DST8020/20

2.8
| (4) Értékelések

2 Díjak

Tökéletes eredmény pillanatok alatt
Az új Philips Azur 8000 Series problémamentes vasalást kínál. A 3000 wattos teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít. OptimalTEMP technológiánk garantálja, hogy egyetlen vasalható ruhaneműn se keletkezzenek égésnyomok, így Ön nyugodtan vasalhat.
Összes előny megtekintése

Beállításmentes, problémamentes

Tökéletes eredmény pillanatok alatt

  • 3000 W-os teljesítmény

  • Garantáltan nem éget

  • SteamGlide Elite vasalótalp

  • 55 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

A 3000 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

A 3000 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

Hamar hozzáfoghat a vasaláshoz, a nagyobb teljesítmény gyors felmelegedést biztosít.

Akár 55 g/perc erőteljes folyamatos gőzkibocsátás

Akár 55 g/perc erőteljes folyamatos gőzkibocsátás

Az 55 g/perc folyamatos gőzkibocsátásnak köszönhetően a ruhanemű felett végzett minden mozdulat eredményes, így gyorsabban eltávolíthatók a gyűrődések.

A 240 g-os gőznyomás még a legmakacsabb gyűrődésekkel is megbirkózik

A 240 g-os gőznyomás még a legmakacsabb gyűrődésekkel is megbirkózik

A 240 g-os erős gőzlövet minden ruhadarabból eltávolítja a makacs gyűrődéseket.

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Értékelések

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2.8

5-ből

4

Értékelések

3
2

16/05/2025

Česká republika

Česká republika

Dokonalost

Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.

Előnyök

Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.

Hátrányok

Zatím nic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

10/06/2024

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

výborná kvalita

rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)

Előnyök

automatické nastavení teploty

Hátrányok

kabel není jak namotat na žehličku

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

16/12/2025

Slovensko

Slovensko

Nie som s ňou spokojná

Jediná výhoda tejto, žehličky že nespálite látku. Prvú sme reklamovali lebo púšťala veľa vody, vytvárala mokré fľaky, ľutujem že som súhlasila s výmenou, aj táto sem tam vypúšťa mláky na látku, časom žehlí horšie a horšie. Má problém vyžehliť posteľné prádlo stále je dokrčené. Zvažujem kúpu novej žehličky nemám už na ňu nervy

Ez az értékelés a következőhöz készült: Séria Azur 8000 DST8020/20 Naparovacia žehlička

Ez az értékelés a következőhöz készült: Séria Azur 8000 DST8020/20 Naparovacia žehlička

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.