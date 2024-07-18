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  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
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Azur 8000 SeriesGőzölős vasaló

DST8030/70

1.5
| (4) Értékelések

2 Díjak

Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
Hatékony vasalás az új Philips Azur 8000 Series segítségével. A 240 g-os turbó gőzzel a legmakacsabb gyűrődéseket is könnyedén eltüntetheti. A 3000 W-os teljesítmény segítségével azonnal elkezdheti, és az erős folyamatos gőzkibocsátás révén tökéletes eredményt érhet el.
Összes előny megtekintése

A legerősebb gőz intelligens teljesítménnyel

Tökéletes eredmények egyetlen lépésben

  • 3000 W-os teljesítmény

  • 80 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

  • 240 grammos turbó gőzlövet

  • Garantáltan nem éget

Akár 80 g/perc erőteljes folyamatos gőzkibocsátás

Akár 80 g/perc erőteljes folyamatos gőzkibocsátás

Az 80 g/perc folyamatos gőzkibocsátásnak köszönhetően a ruhanemű felett végzett minden mozdulat eredményes, így gyorsabban eltávolíthatóak a gyűrődések.

Egyetlen optimális hőmérséklet-beállítás, garantáltan kiégetés nélkül

Egyetlen optimális hőmérséklet-beállítás, garantáltan kiégetés nélkül

Egyetlen optimális hőmérséklet-beállítás minden vasalható textilhez. Garantáltan kiégetés nélkül. Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően ez a vasaló soha nem égeti ki a vasalható textileket, és Ön a farmeranyagtól kezdve a selyemig, a vászontól a kasmírig bármit biztonságosan vasalhat, bármilyen sorrendben; nem kell várnia a hőmérséklet igazodására, és nem kell előzetesen kiválogatnia a ruhákat.

Quick Calc Release funkció a hosszan tartó teljesítményért

Quick Calc Release funkció a hosszan tartó teljesítményért

A Quick Calc Release funkció segít fenntartani a csúcsteljesítményt a kalciumlerakódás vagy a vízkőlerakódás eltávolításával.

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Értékelések

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1.5

5-ből

4

Értékelések

5
4
3

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Zklamání

Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.

Előnyök

regulace teploty - super

Hátrányok

rukojeť vrže

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

24/06/2025

Srbija

Srbija

Ništa posebno

Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

15/11/2025

Srbija

Srbija

Mnogo losa pegla

Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.