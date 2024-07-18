2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DST8030/70
3000 W-os teljesítmény
80 g/perc folyamatos gőzkibocsátás
240 grammos turbó gőzlövet
Garantáltan nem éget
Az 80 g/perc folyamatos gőzkibocsátásnak köszönhetően a ruhanemű felett végzett minden mozdulat eredményes, így gyorsabban eltávolíthatóak a gyűrődések.
Egyetlen optimális hőmérséklet-beállítás minden vasalható textilhez. Garantáltan kiégetés nélkül. Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően ez a vasaló soha nem égeti ki a vasalható textileket, és Ön a farmeranyagtól kezdve a selyemig, a vászontól a kasmírig bármit biztonságosan vasalhat, bármilyen sorrendben; nem kell várnia a hőmérséklet igazodására, és nem kell előzetesen kiválogatnia a ruhákat.
A Quick Calc Release funkció segít fenntartani a csúcsteljesítményt a kalciumlerakódás vagy a vízkőlerakódás eltávolításával.
Díjak
1.5
5-ből
4
Értékelések
Hanele70
18/07/2024
Česká republika
Zklamání
Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.
Előnyök
regulace teploty - super
Hátrányok
rukojeť vrže
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Lidija27
24/06/2025
Srbija
Ništa posebno
Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Roses5
15/11/2025
Srbija
Mnogo losa pegla
Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru