2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DST8050/20
3000 W-os teljesítmény
100 g/perc folyamatos gőz
260 grammos turbó gőzlövet
Garantáltan nem éget
Hamar hozzáfoghat a vasaláshoz, a nagyobb teljesítmény gyors felmelegedést biztosít.
Az Azur 8000 Series akár 100 g/perc extra erős és egyenletes gőzkibocsátást biztosít a gyűrődések gyorsabb eltávolításához.
Az extra hosszú gőzlöket nagyobb teljesítményt biztosít a vastagabb textíliák, például a kedvenc farmernadrágja makacs gyűrődéseinek eltávolításához. Akár 260 g turbógőz a még hatékonyabb vasaláshoz.
Díjak
4.3
5-ből
29
Értékelések
Ivy*
30/07/2025
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Spokojenost
Super žehlička, nemusím řešit nastavení teploty a jen žehlím :-) a opravdu žádný materiál není problém a nestalo se, že bych něco spálila či jinak poškodila. S funkčností žehličky jsem naprosto spokojená. Jediná maličkatá "závada" je, že šňůra nejde omotat kolem žehličky...či jinak pevně smotat při ukládání žehličky. U minulé žehličky jsem šňůru omotala a nikde šňůra nepřekážela a žehlička tím byla skladnější. Vyřešila jsem to suchým zipem, kterým smotanou šňůru omotám.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
Bubunka 53
24/06/2025
Česká republika
PHLILIPS TOP
Je mi 72 let a ŽEHLENÍ je moje potěšení! Věřte mi, že jsem už vyzkoušela mnoho značek na trhu,ale značka PHILIPS, je skutečně NEJLEPŠÍ ŽEHLIČKA a má všech 5 hvězdiček oprávněně!!! Mohu doporučit na 1000% a nejen žehličku této značky 👍👍👍
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
zhoffma
02/12/2024
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
skvělý výrobek
nejbáječnější žehlička,jakou jsem kdy měla. Sama si hlídá teplotu (žádná se nenastavuje), skvěle napařuje a vypíná, když si jí dlouho nevšímám...za mě TOP výrobek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička