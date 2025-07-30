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  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
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Azur 8000 SeriesGőzölős vasaló

DST8050/20

4.3
| (29) Értékelések

2 Díjak

Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
Hatékony vasalás az új Philips Azur 8000 Series segítségével. A 260 g-os turbó gőzzel a legmakacsabb gyűrődéseket is könnyedén eltüntetheti. A 3000 W-os teljesítmény segítségével azonnal elkezdheti, és az erős folyamatos gőzkibocsátás révén tökéletes eredményt érhet el.
Összes előny megtekintése

A legerősebb gőz intelligens teljesítménnyel

Tökéletes eredmények egyetlen lépésben

  • 3000 W-os teljesítmény

  • 100 g/perc folyamatos gőz

  • 260 grammos turbó gőzlövet

  • Garantáltan nem éget

A 3000 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

A 3000 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

Hamar hozzáfoghat a vasaláshoz, a nagyobb teljesítmény gyors felmelegedést biztosít.

Akár 100 g/perc erőteljes folyamatos gőzkibocsátás

Akár 100 g/perc erőteljes folyamatos gőzkibocsátás

Az Azur 8000 Series akár 100 g/perc extra erős és egyenletes gőzkibocsátást biztosít a gyűrődések gyorsabb eltávolításához.

A 260 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődésekkel is megbirkózik

A 260 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődésekkel is megbirkózik

Az extra hosszú gőzlöket nagyobb teljesítményt biztosít a vastagabb textíliák, például a kedvenc farmernadrágja makacs gyűrődéseinek eltávolításához. Akár 260 g turbógőz a még hatékonyabb vasaláshoz.

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Értékelések

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4.3

5-ből

29

Értékelések

4

30/07/2025

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Spokojenost

Super žehlička, nemusím řešit nastavení teploty a jen žehlím :-) a opravdu žádný materiál není problém a nestalo se, že bych něco spálila či jinak poškodila. S funkčností žehličky jsem naprosto spokojená. Jediná maličkatá "závada" je, že šňůra nejde omotat kolem žehličky...či jinak pevně smotat při ukládání žehličky. U minulé žehličky jsem šňůru omotala a nikde šňůra nepřekážela a žehlička tím byla skladnější. Vyřešila jsem to suchým zipem, kterým smotanou šňůru omotám.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

24/06/2025

Česká republika

Česká republika

PHLILIPS TOP

Je mi 72 let a ŽEHLENÍ je moje potěšení! Věřte mi, že jsem už vyzkoušela mnoho značek na trhu,ale značka PHILIPS, je skutečně NEJLEPŠÍ ŽEHLIČKA a má všech 5 hvězdiček oprávněně!!! Mohu doporučit na 1000% a nejen žehličku této značky 👍👍👍

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

02/12/2024

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

skvělý výrobek

nejbáječnější žehlička,jakou jsem kdy měla. Sama si hlídá teplotu (žádná se nenastavuje), skvěle napařuje a vypíná, když si jí dlouho nevšímám...za mě TOP výrobek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.